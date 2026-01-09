関連記事
すかいらーくなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3082＞ ;きちりHD;1059%;130200;0.37;921;1 ＜3097＞ ;物語コーポ;483%;482700;0.08;4355;25 ＜4482＞ ;ウィルズ;338%;53400;1.58;761;-10 ＜4848＞ ;フルキャスト;332%;149800;0.20;1702;1 ＜4286＞ ;CLHD;331%;41100;0.28;1068;-6 ＜3197＞ ;すかいらーく;325%;3104400;0.02;3329;-61 ＜6571＞ ;QBネットHD;311%;80200;0.64;1399;-10 ＜6071＞ ;ＩＢＪ;289%;230800;3.07;806;-5 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;276%;25100;2.16;220;1 ＜3198＞ ;SFP;205%;66300;0.35;2173;15 ＜2702＞ ;マクドナルド;203%;772400;0.02;6360;10 ＜3733＞ ;ソフトウェアＳ;175%;1400;0.91;13480;10 ＜3542＞ ;VEGA;170%;20900;2.19;1523;-38 ＜2325＞ ;ＮＪＳ;166%;98300;0.49;4865;-120 ＜6325＞ ;タカキタ;166%;5800;4.72;404;1 ＜3415＞ ;東京ベース;155%;587300;1.91;457;-9 ＜7925＞ ;前沢化成;152%;67700;0.09;2279;-19 ＜6054＞ ;リブセンス;148%;43100;11.80;121;2 ＜5033＞ ;ヌーラボ;140%;8100;20.95;760;-5 ＜3053＞ ;ペッパー;133%;598700;0.80;173;-2
[コメント]すかいらーく＜3197＞は信用倍率0.02倍台と1倍を下回って売り長となっている。《FA》
