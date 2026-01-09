関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、繊維業、鉄鋼、銀行業なども上昇。一方、水産・農林業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、電力・ガス業、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 931.41 ／ 2.53
2. 輸送用機器 ／ 5,217.05 ／ 2.43
3. 繊維業 ／ 895.49 ／ 2.05
4. 鉄鋼 ／ 812.45 ／ 1.97
5. 銀行業 ／ 547.14 ／ 1.97
6. 小売業 ／ 2,308.21 ／ 1.69
7. 証券業 ／ 900.16 ／ 1.66
8. ゴム製品 ／ 5,627.37 ／ 1.32
9. 石油・石炭製品 ／ 2,572.56 ／ 1.16
10. 海運業 ／ 1,867.29 ／ 0.98
11. 建設業 ／ 2,834.56 ／ 0.94
12. 機械 ／ 4,479.28 ／ 0.88
13. その他金融業 ／ 1,315.58 ／ 0.87
14. 電気機器 ／ 6,455.21 ／ 0.74
15. 卸売業 ／ 5,283.27 ／ 0.63
16. 保険業 ／ 3,180.07 ／ 0.63
17. 不動産業 ／ 2,727.65 ／ 0.58
18. その他製品 ／ 6,593.18 ／ 0.55
19. 化学工業 ／ 2,642.75 ／ 0.53
20. パルプ・紙 ／ 646.1 ／ 0.52
21. サービス業 ／ 3,339.41 ／ 0.49
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,570.03 ／ 0.44
23. 食料品 ／ 2,464.81 ／ 0.35
24. 陸運業 ／ 2,366.02 ／ 0.27
25. 金属製品 ／ 1,691.75 ／ 0.14
26. 空運業 ／ 246.66 ／ 0.13
27. ガラス・土石製品 ／ 1,825.2 ／ 0.02
28. 情報・通信業 ／ 7,532.6 ／ -0.12
29. 医薬品 ／ 4,044.26 ／ -0.15
30. 電力・ガス業 ／ 673.98 ／ -0.16
31. 精密機器 ／ 13,387.81 ／ -0.29
32. 非鉄金属 ／ 3,621.29 ／ -0.51
33. 水産・農林業 ／ 716.79 ／ -0.59《CS》
