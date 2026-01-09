ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～テラドローン、ブイキューブなどがランクイン

2026年1月9日 14:47

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月9日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜278A＞ テラドローン　　　 1640300 　223638　 327.63% -0.0805%
＜6173＞ アクアライン　　　　2352200 　25468.56　 325.61% 0.1141%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　1472300 　132614.46　 317.67% -0.068%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　17060700 　353384.86　 303.73% 0.32%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　5757500 　384821.24　 263.44% 0.0732%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　12033300 　1788294.14　 251.8% -0.0475%
＜9270＞ バリュエンスH　　　1097400 　148530.32　 247.45% 0.0816%
＜2323＞ fonfun　　　　178400 　42773.5　 194.47% 0.192%
＜4833＞ Defコンサル　　　89169300 　1490128.32　 181.78% 0.2891%
＜186A＞ アストロスケール　　12321900 　1976686.52　 155.4% 0.0682%
＜6537＞ WASHハウス　　　3240400 　380687.86　 145.43% 0.079%
＜5034＞ unerry　　　　70400 　53952.56　 139.91% 0.0052%
＜6040＞ 日本スキー　　　　　251900 　36009.72　 128.89% 0.0503%
＜3070＞ ジェリービー　　　　1905500 　51989.3　 117.23% 0.0759%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　3956300 　229236.28　 116.86% 0.1005%
＜8783＞ abc　　　　　　　1015000 　132733.06　 109.39% 0.0509%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　　579300 　162654.36　 106.87% -0.0144%
＜2354＞ YEDIGIT　　　276000 　83431.66　 106.18% 0.0378%
＜6136＞ OSG　　　　　　　797300 　671311.26　 100.26% 0.0554%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　168500 　73004.72　 95.16% 0.043%
<5253> カバー　　　　　　　4885100 　3041216.7　 94.61% 0.0849%
<2632> MXSナ100ヘ　　17762 　105298.589　 93.27% -0.0037%
<8267> イオン　　　　　　　26257100 　20898242.76　 91.97% -0.071%
<1699> NF原油先　　　　　1094080 　147606.033　 91.24% 0.0383%
<9064> ヤマトHD　　　　　2019100 　1738033.54　 89.78% -0.0523%
<4258> 網屋　　　　　　　　154500 　216536.86　 86.55% 0.0761%
<7094> NexTone　　　267600 　206644.08　 84.46% 0.0501%
<241A> ROXX　　　　　　6153000 　1527924.16　 82.38% -0.0123%
<3580> 小松マテーレ　　　　97400 　35404.74　 81.17% 0.0255%
<2038> ドバイブル　　　　　615789 　330854.861　 80.99% 0.0516%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

