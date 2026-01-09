関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～テラドローン、ブイキューブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜278A＞ テラドローン 1640300 223638 327.63% -0.0805%
＜6173＞ アクアライン 2352200 25468.56 325.61% 0.1141%
＜5597＞ ブルーイノベ 1472300 132614.46 317.67% -0.068%
＜3681＞ ブイキューブ 17060700 353384.86 303.73% 0.32%
＜9227＞ マイクロ波化 5757500 384821.24 263.44% 0.0732%
＜4082＞ 稀元素 12033300 1788294.14 251.8% -0.0475%
＜9270＞ バリュエンスH 1097400 148530.32 247.45% 0.0816%
＜2323＞ fonfun 178400 42773.5 194.47% 0.192%
＜4833＞ Defコンサル 89169300 1490128.32 181.78% 0.2891%
＜186A＞ アストロスケール 12321900 1976686.52 155.4% 0.0682%
＜6537＞ WASHハウス 3240400 380687.86 145.43% 0.079%
＜5034＞ unerry 70400 53952.56 139.91% 0.0052%
＜6040＞ 日本スキー 251900 36009.72 128.89% 0.0503%
＜3070＞ ジェリービー 1905500 51989.3 117.23% 0.0759%
＜2673＞ 夢隊 3956300 229236.28 116.86% 0.1005%
＜8783＞ abc 1015000 132733.06 109.39% 0.0509%
＜7273＞ イクヨ 579300 162654.36 106.87% -0.0144%
＜2354＞ YEDIGIT 276000 83431.66 106.18% 0.0378%
＜6136＞ OSG 797300 671311.26 100.26% 0.0554%
＜2734＞ サーラ 168500 73004.72 95.16% 0.043%
<5253> カバー 4885100 3041216.7 94.61% 0.0849%
<2632> MXSナ100ヘ 17762 105298.589 93.27% -0.0037%
<8267> イオン 26257100 20898242.76 91.97% -0.071%
<1699> NF原油先 1094080 147606.033 91.24% 0.0383%
<9064> ヤマトHD 2019100 1738033.54 89.78% -0.0523%
<4258> 網屋 154500 216536.86 86.55% 0.0761%
<7094> NexTone 267600 206644.08 84.46% 0.0501%
<241A> ROXX 6153000 1527924.16 82.38% -0.0123%
<3580> 小松マテーレ 97400 35404.74 81.17% 0.0255%
<2038> ドバイブル 615789 330854.861 80.99% 0.0516%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
