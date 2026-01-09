*14:38JST フォーバル---日本自動車整備商工組合連合会と業務提携を締結

フォーバル＜8275＞は8日、日本自動車整備商工組合連合会（整商連）と業務提携を締結したことを発表した。

昨今、自動車整備事業者において経営者の高齢化や後継者不足が進んでおり、事業承継への備えが不十分な状況が続いている。この課題を解決するためには、早期の意識啓発と実務的な支援体制の構築が必要であり、同社と整商連は業界全体の持続的な発展を目指して連携する。

本提携により、同社は整商連の会員である自動車整備事業者に対し、事業承継支援、M&A支援、補助金申請支援、企業価値向上支援を中心とした経営支援サービスを提供する。また、事業承継を見据えた準備だけでなく、企業の「次の一手」をかたちにする成長戦略の策定・実行を支援し、整備事業者の持続的な発展に貢献していく。

フォーバルの事業承継支援部門は、自動車整備事業者を中心とした自動車アフター業界において、「引退からの逆算経営」という考え方を基に、後継者不在の課題解決に取り組んでおり、業界団体・専門メディア・損害保険会社などと連携し、次世代へ引き継げる持続可能な経営体制の構築を後押ししている。《NH》