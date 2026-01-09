*08:47JST 1/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49266.11、+270.03）

・シカゴ日経225先物は上昇（51615、+425）

・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）

・米原油先物相場は上昇（57.76、+1.77）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（51117.26、-844.72）

・ナスダック総合指数は下落（23480.02、-104.26）

・SOX指数は下落（7436.10、-138.77）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月家計支出

・11月景気先行CI指数

・11月景気一致指数

・10月米国住宅着工件数

・10月米国住宅建設許可件数

・12月米国非農業部門雇用者数

・12月米国失業率

・12月米国平均時給

・1月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報

・7-9月米国家計純資産変化

・11月ユーロ圏小売売上高

・11月ドイツ鉱工業生産指数

・12月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)

・12月カナダ失業率

・インド外貨準備高(前週)

・12月中国資金調達総額(14日までに)

・12月中国マネーサプライ(15日までに)

・12月中国元建て新規貸出残高(13日までに)《YY》