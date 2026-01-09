関連記事
1/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 1/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49266.11、+270.03）
・シカゴ日経225先物は上昇（51615、+425）
・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）
・米原油先物相場は上昇（57.76、+1.77）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（51117.26、-844.72）
・ナスダック総合指数は下落（23480.02、-104.26）
・SOX指数は下落（7436.10、-138.77）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月家計支出
・11月景気先行CI指数
・11月景気一致指数
・10月米国住宅着工件数
・10月米国住宅建設許可件数
・12月米国非農業部門雇用者数
・12月米国失業率
・12月米国平均時給
・1月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・7-9月米国家計純資産変化
・11月ユーロ圏小売売上高
・11月ドイツ鉱工業生産指数
・12月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・12月カナダ失業率
・インド外貨準備高(前週)
・12月中国資金調達総額(14日までに)
・12月中国マネーサプライ(15日までに)
・12月中国元建て新規貸出残高(13日までに)《YY》
スポンサードリンク