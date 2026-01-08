*17:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、上値の重さを嫌気

8日の東京市場でドル・円は軟調。値ごろ感によるドルの買戻しが先行し、一時156円95銭まで値を上げた。ただ、節目付近の売りに一段の上昇を阻止され、上値の重さを嫌気。午後は日本株の大幅続落で円買いに振れ、156円46銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は183円24銭から182円72銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1683ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値51,769.83円、高値51,866.19円、安値51,052.83円、終値51,117.26円(前日比844.72円安)

・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円182円70-80銭

【経済指標】

・日・11月現金給与総額：前年比+0.5％（予想：+2.3％、10月：+2.5％）

・豪：11月貿易収支：+29.36億豪ドル（予想：+50億豪ドル、10月：+43.85億豪ドル→+43.53億豪ドル）

【要人発言】

・ペレイラ・ポルトガル中銀総裁（地元TVでのインタビューで）

「物価は目標の2％近辺で維持されている」

「ECBが金融政策を調整する理由はない」《TY》