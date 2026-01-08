アウンコンサルティング、AIO(AI最適化)対策で3社提携、「AIO総合支援」提供開始

■分析ツール「AI Hack」とSEO知見、ASP「CANVAS」を統合し実践支援

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は1月7日、AI HackおよびCOLOR ADSと、AIO(AI最適化)対策領域で業務提携し、生成AI時代の「AIO総合支援ソリューション」の提供を開始したと発表した。

生成AIや対話型AI検索の普及で、情報取得が検索結果からAI回答へ移行する中、企業サイトやコンテンツがAIに正しく認識・引用されない場合、情報が届かないだけでなく誤認リスクも生じ得るとして、従来のSEOや広告運用に加え、AI特性を踏まえたAIO対策が重要になると説明した。

提供内容は(1)AIO分析ツール「AI Hack」による回答傾向・引用構造の可視化、独自5指標のスコアリング、課題抽出とコンサル(AI Hack)(2)AIが理解・引用しやすい情報構造を前提としたSEO内部施策や不足コンテンツ特定・制作支援(同社)(3)ASP「CANVAS」を活用した外部情報源の最適化(COLOR ADS)とした。1月27日(火)14:00～15:00に無料オンラインセミナーも共催する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

