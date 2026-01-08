*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 菊池製作所、アサカ理研、ブルーイノベーションなど

銘柄名<コード7日終値⇒前日比

薬王堂HD＜7679＞ 2102 -91

一転営業減益見通しに下方修正。

良品計画＜7453＞ 2805 -120.5

12月の月次動向をマイナス視。

INPEX＜1605＞ 3020 -169

原油相場の先安感を映す展開に。

コナミグループ＜9766＞ 20800 -840

任天堂の株価下落でゲーム関連の一角が軟調。

ソニーグループ＜6758＞ 3976 -135

メモリー価格高騰の影響を警戒も。

カプコン＜9697＞ 3597 -137

大手ゲーム関連の一角が売り優勢に。

イオン＜8267＞ 2402.5 -92

中国リスクなどを警戒視か。

スクエニHD＜9684＞ 2799.5 -103.5

JPモルガン証券では目標株価を引き下げ。

フジHD＜4676＞ 3879 -91

6日には系列不動産投資法人がREITを583億円で売却と。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2095 -69

6日は非鉄株高に連れて大幅高となったが。

GMOインターネット＜4784＞ 891 -17

リバウンド一巡感で見切り売り優勢続く。

ダイキン工業＜6367＞ 19620 -695

レアアース輸出規制を懸念材料視か。

マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2645 -75.5

中国インバウンド減少懸念など背景か。

ミガロHD＜5535＞ 409 -17

緩やかなリバウンドにも一服感。

日野自動車＜7205＞ 391 -9

自動車株はレアアース調達懸念など反映も。

ネクストウェア＜4814＞ 223 +50

ドローン点検技術導入に向けた実証検証の追加プロジェクト開始。

東京衡機＜7719＞ 327 +41

ドローン関連の一角としてはやされる。

菊池製作所＜3444＞ 951 +150

ドローン関連として物色が向かう。

アサカ理研＜5724＞ 3215 +500

レアアース関連物色の流れで。

夢みつけ隊＜2673＞ 208 +19

材料なしのマネーゲーム。

アンジェス<4563> 65 +1

HGF遺伝子治療用製品の臨床に関する申請方針でFDAと合意。

DeltaーFly Pharma<4598> 543 +22

「DFP-11207」の胆道がんに対する医師主導治験を開始。

ACSL<6232> 1102 +150

「ドローンの国内量産化へ助成」報道を材料視。

スローガン<9253> 810 -69

26年2月期第3四半期の営業利益142.7％増も第2四半期から減少。

ROXX<241A> 626 +100

みずほFGによる採用支援サービス導入決定を引き続き材料視。

ブルーイノベーション<5597> 1478 +300

ドローン関連銘柄に買い殺到、「政府が国産化支援」報道で。

ジーエヌアイグループ<2160> 2432 -48

中国での肝線維症治療薬の新薬承認申請に向けた事前協議を完了。

RIZAPグループ<2928> 202 +1

広告・マーケティング内製化を担う子会社「RIZAPエージェンシー」を設立。

ダイナミックマッププラットフォーム<336A> 615 +17

T2に高精度3次元地図データを提供しレベル4自動運転トラックの実装に貢献。

BCC<7376> 1890 -9

3月31日を基準日として1株を3株へ株式分割。《CS》