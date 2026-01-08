関連記事
前日に動いた銘柄 part2 菊池製作所、アサカ理研、ブルーイノベーションなど
銘柄名<コード7日終値⇒前日比
薬王堂HD＜7679＞ 2102 -91
一転営業減益見通しに下方修正。
良品計画＜7453＞ 2805 -120.5
12月の月次動向をマイナス視。
INPEX＜1605＞ 3020 -169
原油相場の先安感を映す展開に。
コナミグループ＜9766＞ 20800 -840
任天堂の株価下落でゲーム関連の一角が軟調。
ソニーグループ＜6758＞ 3976 -135
メモリー価格高騰の影響を警戒も。
カプコン＜9697＞ 3597 -137
大手ゲーム関連の一角が売り優勢に。
イオン＜8267＞ 2402.5 -92
中国リスクなどを警戒視か。
スクエニHD＜9684＞ 2799.5 -103.5
JPモルガン証券では目標株価を引き下げ。
フジHD＜4676＞ 3879 -91
6日には系列不動産投資法人がREITを583億円で売却と。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2095 -69
6日は非鉄株高に連れて大幅高となったが。
GMOインターネット＜4784＞ 891 -17
リバウンド一巡感で見切り売り優勢続く。
ダイキン工業＜6367＞ 19620 -695
レアアース輸出規制を懸念材料視か。
マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2645 -75.5
中国インバウンド減少懸念など背景か。
ミガロHD＜5535＞ 409 -17
緩やかなリバウンドにも一服感。
日野自動車＜7205＞ 391 -9
自動車株はレアアース調達懸念など反映も。
ネクストウェア＜4814＞ 223 +50
ドローン点検技術導入に向けた実証検証の追加プロジェクト開始。
東京衡機＜7719＞ 327 +41
ドローン関連の一角としてはやされる。
菊池製作所＜3444＞ 951 +150
ドローン関連として物色が向かう。
アサカ理研＜5724＞ 3215 +500
レアアース関連物色の流れで。
夢みつけ隊＜2673＞ 208 +19
材料なしのマネーゲーム。
アンジェス<4563> 65 +1
HGF遺伝子治療用製品の臨床に関する申請方針でFDAと合意。
DeltaーFly Pharma<4598> 543 +22
「DFP-11207」の胆道がんに対する医師主導治験を開始。
ACSL<6232> 1102 +150
「ドローンの国内量産化へ助成」報道を材料視。
スローガン<9253> 810 -69
26年2月期第3四半期の営業利益142.7％増も第2四半期から減少。
ROXX<241A> 626 +100
みずほFGによる採用支援サービス導入決定を引き続き材料視。
ブルーイノベーション<5597> 1478 +300
ドローン関連銘柄に買い殺到、「政府が国産化支援」報道で。
ジーエヌアイグループ<2160> 2432 -48
中国での肝線維症治療薬の新薬承認申請に向けた事前協議を完了。
RIZAPグループ<2928> 202 +1
広告・マーケティング内製化を担う子会社「RIZAPエージェンシー」を設立。
ダイナミックマッププラットフォーム<336A> 615 +17
T2に高精度3次元地図データを提供しレベル4自動運転トラックの実装に貢献。
BCC<7376> 1890 -9
3月31日を基準日として1株を3株へ株式分割。《CS》
