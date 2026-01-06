関連記事
ダイナミックマッププラットフォーム 一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)に入会
記事提供元：フィスコ
*10:12JST ダイナミックマッププラットフォーム---一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)に入会
ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は5日、2026年1月1日付で一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)に入会したと発表した。
経団連は日本の代表的な経済団体であり、1,574社の企業会員および全国団体106団体、地方別経済団体47団体などから構成されている(2025年4月1日現在)。
同社は「デジタル社会のインフラとして高精度位置情報基盤をグローバルに構築し、自動運転をはじめとする新しい未来を拓く」というパーパス のもと、産業横断での価値創造に取り組んでおり、その理念が経団連の掲げる方向性と一致したことから入会を決定した。
今後は経団連の有する政策立案機能や対話の場を最大限活用し、3次元データの社会実装に加速をつけるほか、モビリティDX・自動運転領域の標準化や産業横断的な連携強化を図る方針で、経団連の委員会活動等を通じて多様な取組を戦略的に進めていくとしている。《NH》
スポンサードリンク