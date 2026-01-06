ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、ファインズなどがランクイン

2026年1月6日 09:44

*09:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、ファインズなどがランクイン
ネクステージ＜3186＞がランクイン（9時30分時点）。25年11月期決算を発表した。営業利益は195億円（前期比51.4％増）。従来予想は170億円（同31.3％増）だった。26年11月期営業利益は240億円（前期比22.5％増）予想。車両の販売からカー用品の販売、車検、メンテナンス整備、修理、買取まで一貫したサービスが提供できる環境を整えた店舗出店を行い、顧客へ継続利用を促進する取り組みを行う計画。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月6日　9:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜241A＞ ROXX　　　　　 459100 　45110.52　 222.05% 0.1053%
＜2840＞ iFナス100　　　362548 　119883.015　 202.55% 0.0008%
＜9502＞ 中部電　　　　　　　6437800 　3540238.77　 143.81% -0.0692%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　9316 　27231.283　 138.75% 0.0011%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　109290 　26661.598　 107.8% -0.0016%
＜1473＞ Oneトピクス　　　92290 　109008.61　 92.72% 0.0148%
＜7409＞ AeroEdge　　502800 　522288.28　 90.99% 0.0201%
＜2631＞ MXSナス100　　32033 　356665.565　 86.33% 0%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　5162000 　89625.74　 79.4% 0.1388%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　645431 　639870.279　 67.11% -0.085%
＜8105＞ BitcoinJ　　11340400 　1374283.32　 65.4% 0.0295%
＜3186＞ ネクステージ　　　　1044900 　1424032.38　 64.67% 0.0557%
＜7564＞ ワークマン　　　　　305000 　1114379.8　 56.69% -0.0807%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　1835 　72130.122　 56.66% 0.0082%
＜2017＞ iFJPX150　　75899 　53433.572　 41.18% 0.0136%
＜2160＞ ジーエヌアイ　　　　1809900 　3021524.68　 39.47% 0.1441%
＜5125＞ ファインズ　　　　　753700 　480600.5　 37.66% 0.1723%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　74000 　91088.75　 33.95% 0.0021%
＜4061＞ デンカ　　　　　　　562000 　1105679.12　 33.5% 0.0669%
＜6925＞ ウシオ電　　　　　　377600 　650405.78　 33.15% 0.0911%
<1615> NF銀行業　　　　　2896720 　1036158.142　 33.12% 0.026%
<2667> イメージワン　　　　470700 　80514.76　 26.37% 0.0612%
<1369> One225　　　　3765 　125858.244　 24.84% 0.011%
<6366> 千代建　　　　　　　5714000 　3739519.34　 22.91% 0.1127%
<3664> モブキャストH　　　5517700 　173790.36　 15.05% 0.0526%
<5254> Arent　　　　　84900 　260941.36　 11.32% 0.0661%
<3686> DLE　　　　　　　354800 　41643.14　 10.4% 0.039%
<2558> MXS米株　　　　　29560 　768803.136　 9.58% 0.0006%
<7261> マツダ　　　　　　　3526200 　4071544.41　 8.4% 0.0337%
<3436> SUMCO　　　　　4010000 　6463251.09　 4.71% 0.0769%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

