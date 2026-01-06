関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～ネクステージ、ファインズなどがランクイン
ネクステージ＜3186＞がランクイン（9時30分時点）。25年11月期決算を発表した。営業利益は195億円（前期比51.4％増）。従来予想は170億円（同31.3％増）だった。26年11月期営業利益は240億円（前期比22.5％増）予想。車両の販売からカー用品の販売、車検、メンテナンス整備、修理、買取まで一貫したサービスが提供できる環境を整えた店舗出店を行い、顧客へ継続利用を促進する取り組みを行う計画。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月6日 9:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜241A＞ ROXX 459100 45110.52 222.05% 0.1053%
＜2840＞ iFナス100 362548 119883.015 202.55% 0.0008%
＜9502＞ 中部電 6437800 3540238.77 143.81% -0.0692%
＜1487＞ 上米債HE 9316 27231.283 138.75% 0.0011%
＜453A＞ iS米カバコ 109290 26661.598 107.8% -0.0016%
＜1473＞ Oneトピクス 92290 109008.61 92.72% 0.0148%
＜7409＞ AeroEdge 502800 522288.28 90.99% 0.0201%
＜2631＞ MXSナス100 32033 356665.565 86.33% 0%
＜6731＞ ピクセラ 5162000 89625.74 79.4% 0.1388%
＜435A＞ iF日配ロテ 645431 639870.279 67.11% -0.085%
＜8105＞ BitcoinJ 11340400 1374283.32 65.4% 0.0295%
＜3186＞ ネクステージ 1044900 1424032.38 64.67% 0.0557%
＜7564＞ ワークマン 305000 1114379.8 56.69% -0.0807%
＜1546＞ NFダウヘ無 1835 72130.122 56.66% 0.0082%
＜2017＞ iFJPX150 75899 53433.572 41.18% 0.0136%
＜2160＞ ジーエヌアイ 1809900 3021524.68 39.47% 0.1441%
＜5125＞ ファインズ 753700 480600.5 37.66% 0.1723%
＜1345＞ 上場Jリート 74000 91088.75 33.95% 0.0021%
＜4061＞ デンカ 562000 1105679.12 33.5% 0.0669%
＜6925＞ ウシオ電 377600 650405.78 33.15% 0.0911%
<1615> NF銀行業 2896720 1036158.142 33.12% 0.026%
<2667> イメージワン 470700 80514.76 26.37% 0.0612%
<1369> One225 3765 125858.244 24.84% 0.011%
<6366> 千代建 5714000 3739519.34 22.91% 0.1127%
<3664> モブキャストH 5517700 173790.36 15.05% 0.0526%
<5254> Arent 84900 260941.36 11.32% 0.0661%
<3686> DLE 354800 41643.14 10.4% 0.039%
<2558> MXS米株 29560 768803.136 9.58% 0.0006%
<7261> マツダ 3526200 4071544.41 8.4% 0.0337%
<3436> SUMCO 4010000 6463251.09 4.71% 0.0769%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
