関連記事
ADR日本株ランキング：東エレク、トヨタ自動車 、ソフトバンクGなどが上昇
*09:14JST ADR日本株ランキング：東エレク、トヨタ自動車 、ソフトバンクGなどが上昇
ADR（米国預託証券）の日本株市場では、対東証比較（ドル156.53円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は594.79ドル高の48977.18ドル、ナスダックは160.19ポイント高の23395.82で取引を終了した。トランプ政権によるベネズエラへの軍事介入でエネルギーや防衛セクターがけん引し、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日買いが先行した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、エネルギーが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円97銭まで上昇後、156円12銭まで下落し、156円36銭で引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に悪化したほか、地政学的リスク上昇で安全資産としての買いに米国債相場が上昇。金利低下に連れドル売りも優勢となった。また、リスク回避の円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1659ドルまで下落後、1.1729ドルまで上昇し、1.1724ドルで引けた。
5日のNY原油先物2月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.00ドル（＋1.74％）の58.32ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（5日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9392 372 4.12
「ADR下落率上位5銘柄」（5日）
■その他ADR銘柄（5日）
（％）
9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1910 -267.5 -12.28
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2135 -141 -6.20
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1683 -47 -2.72
6594 (NJDCY) 日本電産 3.31 2072 -20 -0.96
7203 (TM.N) トヨタ自動車 218.86 0.99 3426
27
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.31 0.34 2553 8
8035 (TOELY) 東京エレク 119.84 5.59 37517 5
87
6758 (SONY.N) ソニー 25.83 -0.05 4043 -
36
9432 (NTTYY) NTT 25.52 0.38 160 0.5
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.60 0.72 3694
41
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.73 1.10 5123
55
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.64 0.04 57353 1
73
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.20 1.78 18533 1391
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.94 0.26 4990
46
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 128.40 1.88 10049 804
9.5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.88 0.43 5186 3
8031 (MITSY) 三井物産 609.82 14.91 4773
20
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9392 372
4568 (DSNKY) 第一三共 22.59 1.22 3536
6
9433 (KDDIY) KDDI 17.50 0.25 2739 5.5
7974 (NTDOY) 任天堂 17.00 0.15 10644
-6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.04 0.85 5954 43
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.07 0.11 1569
11
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.00 0.01 5635
-1
6902 (DNZOY) デンソー 13.98 0.23 2188
7.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.16 0.76 8503 -
13
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.32 -0.20 2868
8
8411 (MFG.N) みずほFG 7.62 0.21 5964 90
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.98 0.14 20318
68
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.69 0.07 4912
-4
7741 (HOCPY) HOYA 155.33 2.45 24314 194
6503 (MIELY) 三菱電機 61.56 2.64 4818
28
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.68 0.27 3343
13
7751 (CAJPY) キヤノン 30.41 0.85 4760
30
6273 (SMCAY) SMC 18.58 1.19 58167 687
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2135 -1
41
6146 (DSCSY) ディスコ 33.20 1.70 51968 8
68
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.17 2270 -2.5
8053 (SSUMY) 住友商事 35.79 1.14 5602
33
6702 (FJTSY) 富士通 27.70 0.08 4336
27
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.97 4.37 18153 1
48
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.72 0.24 7113 35
83
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1683 -
47
8002 (MARUY) 丸紅 29.25 -248.03 458 -39
90
6723 (RNECY) ルネサス 7.20 0.23 2254
29
6954 (FANUY) ファナック 20.34 0.64 6368
64
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.27 0.77 3799 22
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.10 1774
3.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.75 0.79 5126
59
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.89 0.23 3409
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.31 -0.08 2072 -
20
6857 (ATEYY) アドバンテスト 137.90 8.40 21585 4
10
4543 (TRUMY) テルモ 14.53 -0.03 2274 1
1.5
8591 (IX.N) オリックス 29.84 0.35 4671
55
（時価総額上位50位、1ドル156.53円換
算）《FA》
スポンサードリンク