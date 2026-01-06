*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均株価は史上最高値の更新が射程に入る～

6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■日経平均株価は史上最高値の更新が射程に入る

■ネクステージ、25/11営業利益 51.4％増 195億円、26/11予想 22.5％増 240億円

■Synspective＜290A＞三井物産など7社で、防衛省向け衛星網整備・運営を落札



6日の日本株市場は、買いが先行して始まることになろう。5日の米国市場は、NYダウが594ドル高、ナスダックは160ポイント高だった。トランプ米政権によるベネズエラへの軍事介入でエネルギーや防衛セクターが相場をけん引し、NYダウは史上最高値を更新した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比390円高の52210円。円相場は1ドル＝156円40銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることが見込まれる。米国ではNYダウが史上最高値を更新し、ナスダック指数は6日ぶりに反発した。欧州株は上昇しストックス欧州600指数は最高値を更新している。日本株においても海外勢の資金流入が意識されやすく、日経平均株価においても史上最高値の更新が射程に入るなかで、インデックスに絡んだ先物主導での上昇になりそうだ。



日経平均株価は大発会で1493円高と大幅に上昇し、一時52000円台を回復した。指数インパクトの大きいアドバンテスト＜6857＞や東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などがけん引する形になったが、指数構成銘柄のインパクト上位には半導体・AI関連株が目立っていたこともあり、引き続きAI関連株への資金流入が期待される。また、米国ではゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど金融株が買われており、この流れを受けたメガバンクの動向も注目されよう。



そのほか、地政学リスクの高まりを背景に、三菱重＜7011＞など防衛関連株への資金流入が意識されやすいだろう。一方で、昨日のグロース250指数は反発したものの、小幅な上昇にとどまっていた。主力大型株主導の上昇のなかでは、やや資金は向かいにくいところである。

■ネクステージ、25/11営業利益 51.4％増 195億円、26/11予想 22.5％増 240億円

ネクステージ＜3186＞が発表した2025年11月期決算は、売上高が前期比18％増の6520億7200万円、営業利益は同51.4％増の195億9700万円、経常利益が同52.2%増の184億8500万円、純利益が同60%増の128億1100万円だった。26年11月期の連結業績は、売上高が前期比.9％増の6840億円、営業利益は同22.5％増の240億円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（51832.80、+1493.32）

・NYダウは上昇（48977.18、+594.79）

・ナスダック総合指数は上昇（23395.82、+160.19）

・SOX指数は上昇（7446.45、+78.98）

・シカゴ日経225先物は上昇（52210、+390）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（58.32、+1.00）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・AGC＜5201＞ヘッドアップディスプレー開発、反射率5倍超

・中部電力＜9502＞浜岡原発審査で不正、基準地震動を過小評価

・旭化成＜3407＞センシング×AIで高齢者・ペットの課題解決目指す

・伊藤忠＜8001＞台湾EC大手と提携、日本アニメの販売支援

・三菱商事＜8058＞中西勝也社長、経営戦略、成長投資3兆円

・Synspective＜290A＞三井物産など7社で、防衛省向け衛星網整備・運営を落札

・ヤマハ＜7951＞音の歪み・濁り排除、車載スピーカー向け新技術

・住友電気工業＜5802＞EVから地域に電力、MCリテールエナジーなどと実証

・加藤製作所＜6390＞次世代クレーン、アクセル操作不要

・パナソニックHD＜6752＞CESでBツーB前面に、AI・DC向けソリューション重点

・Sansan＜4443＞契約書管理で取適法対応、3機能追加

・京セラ＜6971＞鹿児島・霧島2工場を統合、運営効率化

・グンゼ＜3002＞プラフィルム再生加速、滋賀に脱墨設備

・東洋製罐GHD＜5901＞CO2回収装置を事業化、ヤマハ発動機など5社で協業

・三菱ケミカルG＜4188＞PFASフリーで耐油の紙包装材技術開発

・アイカ工業<4206>インド同業買収、建装建材を拡充

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・08：50 12月マネタリーべース（11月：前年比－8.5％）《YY》