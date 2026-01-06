ROXX、みずほFGのキャリア採用に「Zキャリア　AI面接官」導入決定

■時間や場所に縛られない柔軟な選考機会を提供

ROXX<241A>(東証グロース)は2026年1月5日、みずほフィナンシャルグループ<8411>(東証プライム)のキャリア採用において、採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入が決定したと発表した。金融機関への導入は今回が初となる。

同件は、最新テクノロジーを活用し、時間や場所に縛られない柔軟な選考機会を提供する取り組みである。候補者は24時間365日、スマートフォン一つで面接に臨むことができ、従来の対面や時間指定型の面接と比べ、物理的・心理的負担の軽減が期待される。これにより、応募のハードルを下げ、多様な人材への接点拡大を図る。

「Zキャリア AI面接官」は、AIが統一基準で候補者のポテンシャルを多角的に評価・可視化し、面接工数の削減や選考リードタイムの短縮を実現する点が特徴である。採用企業側は夜間や休日を含む柔軟な選考体制を構築でき、候補者とのミスマッチ低減や公平性確保にも寄与する。ROXXは同サービスを通じ、採用プロセスの高度化を支援していくとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

