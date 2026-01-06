関連記事
今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(12月) -8.5％
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(11月) 3.6％ 3.8％
14:00 印・サービス業PMI確定値(12月) 59.1
14:00 印・総合PMI確定値(12月) 58.9
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(12月) 0.2％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(前週) 0.28％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 52.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 51.9
22:00 ブ・サービス業PMI(12月) 50.1
22:00 ブ・総合PMI(12月) 49.6
22:00 独・CPI(12月) -0.2％
23:25 米・サービス業PMI(12月) 53.0 52.9
23:25 米・総合PMI(12月) 53.0
27:00 ブ・貿易収支(12月) 58.42億ドル
テクノロジー見本市「CES」(9日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
