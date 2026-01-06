ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど

2026年1月6日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(12月)　　-8.5％


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(11月)　3.6％　3.8％
14:00　印・サービス業PMI確定値(12月)　　59.1
14:00　印・総合PMI確定値(12月)　　58.9
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　0.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(前週)　　0.28％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　　52.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　　51.9
22:00　ブ・サービス業PMI(12月)　　50.1
22:00　ブ・総合PMI(12月)　　49.6
22:00　独・CPI(12月)　　-0.2％
23:25　米・サービス業PMI(12月)　53.0　52.9
23:25　米・総合PMI(12月)　　53.0
27:00　ブ・貿易収支(12月)　　58.42億ドル


テクノロジー見本市「CES」(9日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事