東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、電気機器、証券業、銀行業、医薬品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか不動産業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,674.79 ／ 4.91
2. 機械 ／ 4,334.15 ／ 4.31
3. 電気機器 ／ 6,494.76 ／ 3.25
4. 証券業 ／ 865.33 ／ 2.64
5. 銀行業 ／ 529.57 ／ 2.49
6. 医薬品 ／ 3,963.83 ／ 2.44
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,497.37 ／ 1.91
8. 卸売業 ／ 5,187.98 ／ 1.90
9. 電力・ガス業 ／ 682.56 ／ 1.89
10. 保険業 ／ 3,112.11 ／ 1.88
11. パルプ・紙 ／ 634.74 ／ 1.79
12. 繊維業 ／ 869.78 ／ 1.65
13. 建設業 ／ 2,758.44 ／ 1.63
14. 輸送用機器 ／ 5,206.94 ／ 1.55
15. 情報・通信業 ／ 7,685.04 ／ 1.53
16. 精密機器 ／ 13,077.07 ／ 1.44
17. 鉄鋼 ／ 801.19 ／ 1.37
18. ガラス・土石製品 ／ 1,795.48 ／ 1.37
19. その他金融業 ／ 1,288.07 ／ 1.16
20. 空運業 ／ 241.1 ／ 1.07
21. 化学工業 ／ 2,610.24 ／ 0.99
22. 石油・石炭製品 ／ 2,477.7 ／ 0.94
23. サービス業 ／ 3,253.57 ／ 0.89
24. その他製品 ／ 6,688.9 ／ 0.88
25. 金属製品 ／ 1,672.02 ／ 0.84
26. 陸運業 ／ 2,359.35 ／ 0.68
27. 海運業 ／ 1,803.54 ／ 0.56
28. 水産・農林業 ／ 719.46 ／ 0.44
29. ゴム製品 ／ 5,613.41 ／ 0.32
30. 食料品 ／ 2,451.37 ／ 0.26
31. 小売業 ／ 2,297.92 ／ 0.17
32. 不動産業 ／ 2,624.43 ／ -0.14
33. 鉱業 ／ 915.73 ／ -0.29《CS》
