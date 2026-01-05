*14:18JST ミガロホールディングス---ミガログループのDXYZ、東海地方の分譲マンションへ初採用

ミガロホールディングス＜5535＞は25日、子会社であるDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」が、東海地方の分譲マンション「グランクレア ミリアシティ」に初めて採用されたと発表した。これにより、FreeiDのマンション向け導入エリアが新たに拡大したことになる。

「グランクレア ミリアシティ」は、名古屋市北区において中電不動産含む3社が共同で開発する全429 戸の大規模新築分譲マンションプロジェクトである。同物件には、エントランス等共用部に顔認証 ID プラットフォーム「FreeiD」を導入しており、両手が塞がっていても出入りのできる利便性を提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化する顧客のニーズに応えていく。

FreeiDは、マンションのみならず、オフィス・商業施設・学校など多様な施設への導入が進んでいる。DXYZは、顔認証による「顔ダケで、世界がつながる。」の実現を掲げ、利便性と安心を両立したスマートライフの普及を目指している。《NH》