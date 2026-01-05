ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ANAP、丸全運などがランクイン

2026年1月5日 14:04

記事提供元：フィスコ

*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ANAP、丸全運などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月5日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2013＞ 米高配当　　　　　 　4789620 　11652.154　 382.01% 0.0162%
＜140A＞ iF米10ベ　　　 　177157 　14067.785　 315.61% 0.0041%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　558450 　33671.747　 300.50% 0.0002%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　246272 　52261.934　 293.88% 0.0043%
＜2624＞ iF225年4　　 　163215 　70882.831　 285.79% 0.0238%
＜1397＞ SMDAM225　 　3614 　53497.244　 283.91% 0.0255%
＜3189＞ ANAP　　　　　 　3000800 　126021.44　 275.66% 0.0594%
＜2866＞ GX優先証　　　　 　195625 　22983.703　 265.36% 0.015%
＜2017＞ iFJPX150　 　141657 　28132.345　 254.74% 0.0193%
＜1591＞ NFJPX400　 　3095 　16857.21　 229.13% 0.0175%
＜1689＞ ガスETF　　　　 　420373 　76810.346　 223.30% -0.1053%
＜2525＞ NZAM　　　　　 　225 　4763　 2951319.60% 2.1404%
＜1550＞ MXS外株　　　　 　35943 　60601.796　 200.67% 0.0066%
＜1320＞ iF225年1　　 　105191 　1130811.824　 192.01% 0.0276%
＜200A＞ NF日経半　　　　 　1118552 　498128.651　 186.97% 0.0522%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　83050 　48167.268　 178.66% 0.0179%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　28808 　16980.473　 175.18% -0.0061%
＜1369＞ One225　　　 　5207 　75498.098　 163.94% 0.0261%
＜1330＞ 上場225　　　　 　88425 　1018050.638　 163.08% 0.0265%
＜6597＞ HPCシステムス　 　112800 　47353.82　 160.26% 0.0782%
<9068> 丸全運　　　　　　 　96700 　181439.8　 159.30% 0.1036%
<9067> 丸運　　　　　　　 　119300 　53706.78　 158.64% 0%
<2338> クオンタムS　　　 　522500 　56865.28　 152.42% -0.0879%
<1631> NF銀行17　　　 　5255 　41871.807　 148.11% 0.0194%
<7955> クリナップ　　　　 　168100 　35217.64　 142.62% -0.0091%
<1367> iFTPXダ　　　 　12130 　162665.854　 140.50% 0.0383%
<280A> TMH　　　　　　 　1476600 　513352.36　 138.99% -0.0476%
<8798> アドバンスク　　　 　2309300 　162219.62　 137.12% -0.0627%
<4019> スタメン　　　　　 　299500 　61948　 134.10% -0.0962%
<2117> ウェルネオ　　　　 　62700 　53013.74　 133.37% -0.0056%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

