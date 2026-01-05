関連記事
*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ANAP、丸全運などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月5日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2013＞ 米高配当 4789620 11652.154 382.01% 0.0162%
＜140A＞ iF米10ベ 177157 14067.785 315.61% 0.0041%
＜2510＞ NF国内債 558450 33671.747 300.50% 0.0002%
＜2513＞ NF外株 246272 52261.934 293.88% 0.0043%
＜2624＞ iF225年4 163215 70882.831 285.79% 0.0238%
＜1397＞ SMDAM225 3614 53497.244 283.91% 0.0255%
＜3189＞ ANAP 3000800 126021.44 275.66% 0.0594%
＜2866＞ GX優先証 195625 22983.703 265.36% 0.015%
＜2017＞ iFJPX150 141657 28132.345 254.74% 0.0193%
＜1591＞ NFJPX400 3095 16857.21 229.13% 0.0175%
＜1689＞ ガスETF 420373 76810.346 223.30% -0.1053%
＜2525＞ NZAM 225 4763 2951319.60% 2.1404%
＜1550＞ MXS外株 35943 60601.796 200.67% 0.0066%
＜1320＞ iF225年1 105191 1130811.824 192.01% 0.0276%
＜200A＞ NF日経半 1118552 498128.651 186.97% 0.0522%
＜1473＞ Oneトピクス 83050 48167.268 178.66% 0.0179%
＜2634＞ NFSP500ヘ 28808 16980.473 175.18% -0.0061%
＜1369＞ One225 5207 75498.098 163.94% 0.0261%
＜1330＞ 上場225 88425 1018050.638 163.08% 0.0265%
＜6597＞ HPCシステムス 112800 47353.82 160.26% 0.0782%
<9068> 丸全運 96700 181439.8 159.30% 0.1036%
<9067> 丸運 119300 53706.78 158.64% 0%
<2338> クオンタムS 522500 56865.28 152.42% -0.0879%
<1631> NF銀行17 5255 41871.807 148.11% 0.0194%
<7955> クリナップ 168100 35217.64 142.62% -0.0091%
<1367> iFTPXダ 12130 162665.854 140.50% 0.0383%
<280A> TMH 1476600 513352.36 138.99% -0.0476%
<8798> アドバンスク 2309300 162219.62 137.12% -0.0627%
<4019> スタメン 299500 61948 134.10% -0.0962%
<2117> ウェルネオ 62700 53013.74 133.37% -0.0056%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
