*17:13JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は156円台を維持

26日の東京市場でドル・円は堅調。日本のインフレ指標鈍化を受け日銀の追加利上げ時期が不透明になり、円売り主導で155円55銭から156円49銭まで値を上げた。午後は材料難により156円付近に失速したが、円売り圧力は継続し、156円前半にやや戻した。

・ユ-ロ・円は183円51銭から184円43銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1793ドルから1.1766ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,527.13円、高値50,941.89円、安値50,527.13円、終値50,750.39円(前日比342.60円高)

・17時時点：ドル・円156円40-50銭、ユ-ロ・円184円00-10銭

【要人発言】

・ゼレンスキー・ウクライナ大統領

「トランプ大統領と近い将来に会談することで合意」

「年末までに多くのことが決定する可能性」

・片山財務相

「強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案となった」

【経済指標】

・日・11月失業率：2.6％（予想：2.6％、10月：2.6％）

・日・11月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、10月：1.18倍）

・日・12月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+2.3％（予想：+2.5％、11月：+2.8％）

・日・11月鉱工業生産速報：前月比-2.6％（予想：-2.0％、10月：+1.5％）《TY》