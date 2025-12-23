関連記事
前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、芝浦メカトロニクス、住友電気工業など
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
QDレーザ＜6613＞ 314 +14
補助金の交付が5億円に決定。
塩野義製薬＜4507＞ 2705 -11
「ザズベイカプセル」が製造販売承認を取得。
エノモト＜6928＞ 2450 +119
日亜化学工業と資本・業務提携契約を締結。
nmsホールディングス＜2162＞ 435 -40
子会社の過去の取引損失で約7億1600万円の費用発生。
データセクション＜3905＞ 2038 +127
大口顧客とのAIデータセンター利用契約を再締結。
WASHハウス＜6537＞ 297 -16
25年12月期業績予想の下方修正を発表。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5115 +549
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 10125 +785
先週末は米サンディスクも株価が急伸で。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6920 +540
半導体関連株上昇に連れ高へ。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 2792 +183
中小型半導体関連にも資金が向かう。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 18300 +1510
半導体製造装置株高に追随買い。
カーリット＜4275＞ 1927 +65
防衛関連の一角として短期資金向かう。
日東紡績＜3110＞ 10810 +590
半導体株高で押し目買いも活発化。
レゾナック＜4004＞ 6504 +497
野村證券では目標株価を引き上げ。
三井金属＜5706＞ 18445 +1295
AI関連の一角として米関連株高刺激。
日本電波工業＜6779＞ 1007 +47
円安進行も支援にハイテク株が幅広く上昇。
東京エレクトロン＜8035＞ 33170 +1970
モルガン・スタンレーMUFG証券ではKOKUSAIとともに格上げ。
住友電気工業＜5802＞ 6761 +458
AI関連株高で電線株も大幅上昇。
TOPPAN＜7911＞ 4919 +300
大和証券では最上級に投資判断を格上げ。
フジクラ＜5803＞ 17785 +1155
米AI関連株の上昇を受けて買い安心感。
レーザーテック<6920> 30220 +1700
大手半導体製造装置株は一斉に上昇で。
ファナック<6954> 6031 +324
AI関連株高でフィジカルAI関連にも資金向かう。
FPG<7148> 1698 -500
税制改正大綱で投資用不動産の財産評価を見直し方針。
ジャパンインベストメントアドバイザー<7172> 2112 -139
FPGの株価下落に連れ安の形か。
KLab<3656> 337 -5
増資による希薄化意識も強まるか。
西松屋チェーン<7545> 2105 -125
8-11月期の収益伸び悩みをマイナス視。
西武HD<9024> 4333 -350
日銀の利上げの影響も響くか。
ADワークスグループ<2982> 400 -20
長期金利上昇など売り材料視。
日本ハム<2282> 6603 -223
ゴールドマン・サックス証券では売り推奨を継続。
SHIFT<3697> 967.5 -46.5
先週末にかけての続伸で戻り売りも。
ニトリHD<9843> 2710 -122.5
日銀利上げ決定度の円安進行を嫌気。
パルグループHD<2726> 2029 -77
日銀利上げ決定後の円安進行をマイナス視。
エムスリー<2413> 2065 -67
先週末はシティグループ証券の格上げなどで上昇も。《CS》
