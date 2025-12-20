関連記事
19日の米国株式市場は続伸
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48134.89;+183.04Nasdaq;23307.62;+301.26CME225;50320;+760(大証比)
[NY市場データ]19日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比760円高の50320円。ADR市場では、対東証比較（ドル157.76円換算）で、三菱UFJFG＜8306＞、トヨタ自＜7203＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG<49984>などが上昇した。《FA》
