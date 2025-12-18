*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に～

ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に



18日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが228ドル安、ナスダックは418ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事によるハト派発言を受け、利下げ期待から買われる場面もみられた。ただし、米オラクルの下落が半導体・AI関連株への売りに広がっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比735円安の48975円。円相場は1ドル＝155円60銭台で推移している。



シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米オラクルは、AIデータセンター建設を巡り、資産運用会社の撤退が伝わったことが嫌気され、AIへの過剰投資への懸念が高まるなかで、半導体・AI関連株への売りが広がった。東京市場においてもソフトバンクG＜9984＞には嫌気売りが波及すると考えられ、日経平均株価を押し下げる形になりそうである。



日経225先物はナイトセッションで49720円で始まり、49780円まで買われた後は軟化した。ボリンジャーバンドの-1σ水準で下げ渋る場面もみられたが、終盤にかけて下げ幅を広げており、一時48940円まで売られた。朝方は先物主導で下へのバイアスが強まる可能性があり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めたい。



また、米国で取引終了後に決算を発表したマイクロン・テクノロジーは、予想を上回ったことで時間外取引では8％あまり上昇している。これに連れ高する形でサンディスクも時間外で買われており、アドバンテスト＜6857＞や東エレク＜8035＞など半導体株の下支えになる可能性はあるだろう。日経平均株価は49000円の節目を割り込んでくる可能性はあるものの、売り一巡後にボリンジャーバンドの-1σ（49180円）辺りでの底堅さをみせてくるようだと、押し目狙いの買いを誘う可能性もありそうだ。



■グリコ、25/12下方修正 営業利益 100億円←110億円

グリコ＜2206＞は業績予想の修正を発表。営業利益を110億円から100億円に下方修正した。「ポッキーチョコレート」などチョコレート製品の品質問題に伴う自主回収で特別損失（20億円弱）や、健康・食品事業及び乳業事業におけるアイスクリームやチルド商品の不振により、売上・利益を下方修正した。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（49512.28、+128.99）

・為替相場は円安・ドル高（155.60-70）

・米原油先物相場が上昇（55.94、+0.67）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・JR東日本＜9020＞水素車両輸出、東南アで沿線開発主導

・第一生命HD＜8750＞仮想顧客で保険開発、AI実証へ

・アサヒGHD＜2502＞東アフリカ酒類事業買収、4600億円で英社から

・ヤマハ発＜7272＞新基準原付き来春投入、125cc自前生産

・NTT＜9432＞自動運転で新会社、導入・実証支援、グループ各社が窓口に

・長瀬産業＜8012＞AI製品新興に出資、新たな事業創出

・双日＜2768＞豪とスペイン社に出資・子会社化、低環境負荷エネ・脱炭素提案

・みずほFG＜8411＞メガバンク、インド攻勢、810億円で買収

・トヨタ自＜7203＞新型「RAV4」発売、知能化ソフト基盤を初採用

・カナデビア＜7004＞産業用電子ボード7割増、京都・舞鶴に新工場

・ソディック＜6143＞中国・蘇州市に新拠点、テスト加工で顧客の課題解決支援

・セーレン＜3569＞超小型人工衛星を多数機製造、アークエッジ・スペースと連携

・ヨコオ＜6800＞光・電信号を同時に検査、半導体製造向け

・大阪ソーダ＜4046＞尼崎・松山に新棟、医薬シリカゲル増産

・ポエック＜9264＞東鉄工を来年2月傘下に、高炉向けバルブ設計・販売

・川崎汽船＜9107＞新造液化CO2船運航、ノルウェー事業向け



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（1日目）

＜海外＞

・06：45 NZ・7-9月期国内総生産（4-6月期：-9.7億NZドル）《NH》