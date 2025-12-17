*15:57JST 12月17日本国債市場：債券先物は133円23銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付133円35銭 高値133円38銭 安値133円14銭 引け133円23銭

2年 1.066％

5年 1.432％

10年 1.965％

20年 2.914％



17日の債券先物3月限は133円35銭で取引を開始し、133円23銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.50％、10年債は4.17％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.45％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.5％、10月：＋3.6％）

・17：00 南アフリカ・11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.6％、10月：＋3.6％）

・18：00 独・12月IFO企業景況感指数（予想：88.3、11月：88.1）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》