東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
情報・通信業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、電力・ガス業、機械、石油・石炭製品なども下落。一方、卸売業が上昇率トップ。そのほか証券業、海運業、パルプ・紙、保険業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 卸売業 ／ 5,048.02 ／ 0.88
2. 証券業 ／ 830.84 ／ 0.38
3. 海運業 ／ 1,725.04 ／ 0.32
4. パルプ・紙 ／ 591.51 ／ 0.31
5. 保険業 ／ 2,915.1 ／ 0.11
6. 水産・農林業 ／ 719.87 ／ -0.17
7. 輸送用機器 ／ 4,925.58 ／ -0.26
8. 医薬品 ／ 3,797.15 ／ -0.42
9. 鉱業 ／ 927.15 ／ -0.42
10. 空運業 ／ 230.58 ／ -0.53
11. 繊維業 ／ 840.99 ／ -0.58
12. サービス業 ／ 3,059.17 ／ -0.69
13. 不動産業 ／ 2,571.55 ／ -0.81
14. 建設業 ／ 2,640.89 ／ -0.82
15. その他製品 ／ 6,937.94 ／ -0.86
16. その他金融業 ／ 1,227.47 ／ -0.87
17. 銀行業 ／ 500.73 ／ -0.97
18. ゴム製品 ／ 5,682.52 ／ -0.97
19. 小売業 ／ 2,231.82 ／ -1.00
20. 電気機器 ／ 6,262.62 ／ -1.01
21. 鉄鋼 ／ 757.4 ／ -1.07
22. 精密機器 ／ 12,920.43 ／ -1.11
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,340.78 ／ -1.12
24. ガラス・土石製品 ／ 1,760.45 ／ -1.19
25. 陸運業 ／ 2,294.26 ／ -1.22
26. 食料品 ／ 2,439.5 ／ -1.34
27. 化学工業 ／ 2,544.95 ／ -1.40
28. 金属製品 ／ 1,608.18 ／ -1.41
29. 石油・石炭製品 ／ 2,397.18 ／ -1.67
30. 機械 ／ 4,251.25 ／ -1.74
31. 電力・ガス業 ／ 653.64 ／ -2.01
32. 非鉄金属 ／ 3,473.34 ／ -2.29
33. 情報・通信業 ／ 7,485.22 ／ -2.58《CS》
