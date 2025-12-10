関連記事
東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、ゴム製品、輸送用機器、石油・石炭製品なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、銀行業、精密機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 証券業 ／ 827.71 ／ 2.35
2. 電力・ガス業 ／ 667.04 ／ 1.86
3. ゴム製品 ／ 5,738.25 ／ 1.80
4. 輸送用機器 ／ 4,938.18 ／ 1.49
5. 石油・石炭製品 ／ 2,437.86 ／ 1.43
6. 水産・農林業 ／ 721.06 ／ 1.09
7. 不動産業 ／ 2,592.47 ／ 1.02
8. その他金融業 ／ 1,238.29 ／ 0.83
9. 化学工業 ／ 2,581.05 ／ 0.82
10. ガラス・土石製品 ／ 1,781.7 ／ 0.79
11. 鉱業 ／ 931.09 ／ 0.68
12. 陸運業 ／ 2,322.55 ／ 0.63
13. 建設業 ／ 2,662.84 ／ 0.58
14. 小売業 ／ 2,254.47 ／ 0.54
15. 空運業 ／ 231.81 ／ 0.45
16. 鉄鋼 ／ 765.59 ／ 0.39
17. 繊維業 ／ 845.87 ／ 0.26
18. パルプ・紙 ／ 589.69 ／ 0.21
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,389.86 ／ 0.19
20. 金属製品 ／ 1,631.2 ／ 0.18
21. 海運業 ／ 1,719.53 ／ 0.15
22. サービス業 ／ 3,080.43 ／ 0.02
23. 卸売業 ／ 5,004.09 ／ -0.01
24. 食料品 ／ 2,472.57 ／ -0.03
25. 情報・通信業 ／ 7,683.72 ／ -0.06
26. 医薬品 ／ 3,813.17 ／ -0.08
27. 保険業 ／ 2,911.94 ／ -0.10
28. 非鉄金属 ／ 3,554.76 ／ -0.12
29. 精密機器 ／ 13,066.08 ／ -0.19
30. 銀行業 ／ 505.64 ／ -0.21
31. 機械 ／ 4,326.65 ／ -0.26
32. 電気機器 ／ 6,326.49 ／ -0.51
33. その他製品 ／ 6,998.32 ／ -1.15《CS》
