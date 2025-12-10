関連記事
富士製薬工業 人的資本経営を加速―Unipos主催「カル本アワード2025」ベストカルチャー変革賞受賞
富士製薬工業＜4554＞は5日、人的資本経営を軸にした組織文化醸成の成果が高く評価され、Uniposが主催する表彰イベント「カル本アワード2025」において、「ベストカルチャー変革賞(ラージスケール部門)」を受賞した。
この賞は、人的資本経営の観点から、組織変革に成功した企業や変化の兆しが見える企業を表彰するものである。
同社では2021年8月より、社員同士が互いの「貢献に対する称賛」を送り合うピアボーナス(R)型のWebサービス「Unipos」を導入。称賛文化の醸成を通じて、心理的安全性の向上や部署間のコミュニケーション活性化を推進してきた。これは、人的資本の価値最大化に向けた取り組みの一環である。2025年には、約1年間でUnipos上に約3.2万件の投稿と約100万件の拍手が寄せられており、社内コミュニケーションの活性化が定着しつつあることが示された。
今回の受賞は、部門横断型のUnipos事務局や推進メンバーがボトムアップで取り組んできたこと、さらに中期経営計画への社員参画やタウンホールミーティングの開催など、経営と現場が一体となって職場文化の向上に努めている点が高く評価された。
同社は今後も、社員同士の積極的なコミュニケーションを促進し、相互に成長を支え合う企業文化を通じて、より大きな社会貢献の実現を目指すとしている。《NH》
