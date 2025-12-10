関連記事
SDエンターテイメント 甲府市へ保育園・幼稚園向け「園児置き去り防止カメラカメリアくん」を寄附
SDエンターテイメント＜4650＞は9日、子会社であるエムシーツーが企業版ふるさと納税制度を活用し、山梨県甲府市に対して「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」5セットを寄附したと発表した。
近年、保育現場では園児の置き去り事案が継続的に報告されており、都内の調査では2017年度から4年間で計94件に上る事案が確認されている。業務負担や人手不足が深刻化する中で、安全対策の強化は重要な課題となっている。
寄附された「カメリアくん」は、前後180°を同時撮影できる2カメラ構成で、園外活動の死角の記録に加え、ICタグとスマートフォンへの通知機能により、園児が設定範囲から離れた際に即時警告を行う。また、通信不要で録画可能な設計となっており、バスや公園など通信環境のない場所でも使用可能である。
記録映像は保護者対応や職員研修などにも活用でき、保育の質向上とトラブル抑止を同時に実現するとしている。《NH》
