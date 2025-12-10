ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ナノMRNA、ピクセルなどがランクイン

2025年12月10日 10:30

*10:30JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ナノMRNA、ピクセルなどがランクイン
ナノMRNA＜4571＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、名古屋大学と共同で開発を進める核酸医薬「TUG1 ASO」について、第1相試験（医師主導治験）で投与した13例中、約半数で腫瘍の成?抑制を確認。通常3-4か月程度と言われている無増悪生存期間（PFS）が一例の患者で10ヵ月となり、腫瘍が縮小している可能性を示唆したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月10日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2459＞ アウンコンサル　　 1112800 　23724.94　 298.95% 0.1603%
＜1305＞ iFTPX年1　　　856720 　269864.25　 274.44% 0.0069%
＜4598＞ DELTA－P　　　1375800 　157450.06　 217.35% -0.0083%
＜4192＞ スパイダーP　　　　745200 　44137.94　 216.14% 0.1564%
＜2088＞ NZAMDowH　　25000 　16561.063　 155.93% 0%
＜1348＞ MXSトピクス　　　309511 　336501.223　 129.41% 0.0039%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　7858700 　115642.22　 115.58% 0.5588%
＜343A＞ IACEトラベ　　　31000 　23930.66　 93.85% 0.0541%
＜2983＞ アールプランナ　　　92500 　115914.94　 83.09% 0.1465%
＜8043＞ スターゼン　　　　　82400 　64579.48　 46.41% 0.0123%
＜4571＞ NANO　　　　　　542700 　60018.38　 34.06% 0.0067%
＜4975＞ JCU　　　　　　　65100 　216056.2　 32.34% 0.1139%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　2490200 　73195.26　 29.64% 0.0476%
＜278A＞ テラドローン　　　　154900 　279562.82　 25.74% -0.0669%
＜8699＞ HSHD　　　　　　199500 　161600　 15.45% 0.0103%
＜7914＞ 共同印　　　　　　　291000 　405152.22　 13.66% 0.0118%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　220200 　223524.7　 11.18% 0.0771%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　85800 　97580.28　 8.76% 0.0655%
＜5714＞ DOWA　　　　　　209600 　1436527.84　 3.28% 0.0627%
＜4765＞ SBIGアセット　　369000 　192267.84　 2.92% 0%
<8282> ケーズHD　　　　　539500 　850294.01　 2.76% 0.0085%
<7358> ポピンズ　　　　　　30600 　59101.72　 2.31% 0.0189%
<8074> ユアサ商　　　　　　33000 　179993.4　 1.86% 0.0018%
<7383> ネットプロHD　　　1397600 　882733.56　 0.84% 0.0225%
<3913> GreenBee　　45300 　58599.74　 -2.47% 0.0337%
<6864> エヌエフHD　　　　26900 　35758.78　 -3.67% 0.0044%
<3963> シンクロフード　　　94200 　75684.74　 -4.31% 0.088%
<6317> 北川鉄　　　　　　　23900 　57126.04　 -5.99% -0.0067%
<157A> Gモンスター　　　　74700 　62986.56　 -6.41% 0.0215%
<9692> シーイーシー　　　　77600 　178366.7　 -9.76% -0.0509%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

