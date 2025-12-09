関連記事
8日の米国株式市場は下落
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47,739.32;-215.67Nasdaq;23,545.90;-32.22CME225;50320;-270(大証比)
[NY市場データ]8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安47,739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安23,545.90で取引を終了した。ダウ ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比270円安の50320円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ソフトバンクG＜9984＞などが下落した。《FA》
