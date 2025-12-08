*17:16JST 東京為替：ドル・円は底堅い、夕方にかけて高値付近に

8日の東京市場でドル・円は底堅い。日本のマイナス成長で円売りが先行し、155円38銭まで一時上昇。ただ、、日経平均株価の下落で円買いに転じ、154円90銭魔で弱含む場面もあった。その後は日本株高と米金利高で、ドルは高値付近に持ち直した。

・ユ-ロ・円は180円50銭から181円17銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1639ドルから1.1671ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,643.09円、高値50,678.05円、安値50,224.65円、終値50,581.94円(前日比90.07円高)

・17時時点：ドル・円155円30-40銭、ユ-ロ・円181円00-10銭

【経済指標】

・日・10月現金給与総額：前年比+2.6％（予想：+2.2％、9月：+2.1％）

・日・7-9月期国内総生産改定値：前期比年率-2.3％（予想：-2.0％、速報：-1.8％）

・独・10月鉱工業生産：前月比+1.8％（予想：+0.3％、9月：+1.3％→+1.1％）

【要人発言】

・片山財務相

「為替、足元では一方的また急激な動きがみられ憂慮」

「為替、ファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要」

「過度な変動や無秩序な動きには必要に応じて適切な対応とる」

・シュナーベルECB専務理事

「次の動きが利上げとの見方に異論はない」《TY》