ミニストップなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3796＞ ;い生活;450%;900;8.65;513;3 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;322%;298100;0.57;659;15 ＜6072＞ ;地盤ネットHD;251%;697500;4.25;171;-2 ＜7122＞ ;近畿車輌;228%;5700;7.60;2425;1 ＜9900＞ ;サガミHD;114%;47100;0.36;1823;18 ＜7725＞ ;インターアク;100%;53200;2.28;1282;3 ＜9946＞ ;ミニストップ;97%;29000;0.12;2084;10 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;89%;8600;5.36;712;0 ＜2484＞ ;出前館;88%;140500;4.46;141;0 ＜2937＞ ;サンクゼール;85%;3400;1.76;1655;10 ＜3221＞ ;ヨシックス;82%;31800;0.96;2888;-23 ＜3329＞ ;東和フード;81%;2100;0.76;2052;-3 ＜4170＞ ;ＫａｉｚｅｎＰＦ;79%;54000;6.60;180;-2 ＜3662＞ ;エイチームHD;77%;36500;0.78;1160;7 ＜2796＞ ;ファーマライズ;74%;7900;1.49;522;-3 ＜3920＞ ;アイビーシー;71%;1700;7.59;948;9 ＜2216＞ ;カンロ;69%;53600;4.39;1475;-10 ＜9262＞ ;シルバーライフ;68%;6300;9.60;831;-1 ＜2378＞ ;ルネサンス;66%;26600;1.73;1040;-3 ＜7068＞ ;FフォースG;66%;15200;16.10;663;-11
[コメント]ミニストップ＜9946＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
