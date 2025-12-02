*18:13JST 南アフリカランド円今週の予想（12月1日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『今週のランド円は、日限の利上げ見通しからクロス円の重石となり、もち合いで推移しそうだ』と述べています。

続いて、『南アフリカ準備銀行(中央銀行)の金融政策委員会(MPC)は11月20日、政策金利を0.25％引き下げて6.75％にすると全会一致で決定した』と伝えています。

また、『利下げを決めたことで、新目標による利下げ抑制への懸念は和らぎそうだ。南アフリカは9月会合以降、違法な資金の流れに対する「グレーリスト（監視強化対象国・地域）」から除外されたほか、S＆Pグローバルの格付けが引き上げられた。これが好感され、ランドは対ドルで23年以来の水準まで上昇した』と述べています。

そして、『南ア財務省によると、主要格付け機関による格上げは16年余りぶりとなる。S＆Pによると、今回の格上げは、南アの経済成長の見通し、財政の改善、国営企業、特に国営電力公社エスコムの債務の減少が要因と述べている』と伝えています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『8.85円～9.30円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の12月2日付「南アフリカランド円今週の予想（12月1日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》