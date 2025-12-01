*17:07JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀追加利上げ観測で

1日の東京市場でドル・円は軟調。朝方に156円15銭を付けた後はもみ合い。その後、日銀総裁の引き締めに前向きな見解を示すと、今月の利上げを見込んだ円買いが強まり、ドルを下押し。夕方にかけては円買い再開により155円30銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は181円16銭から180円19銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1615ドルから1.1589ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,318.59円、高値50,366.74円、安値49,215.96円、終値49,303.28円(前日比950.63円安)

・17時時点：ドル・円155円30-40銭、ユ-ロ・円180円30-40銭

【経済指標】

・中・11月RatingDog製造業PMI：49.9（予想：50.5、10：50.6）

【要人発言】

・植田日銀総裁

「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じて政策金利引き上げ」

「現在の実質金利、極めて低い水準」

「経済・物価の中心的な見通しが実現していく確度、少しずつ高まってきている」

「春闘に向けた初動のモメンタム確認していくことが重要」

「食料品価格の上昇、想定以上に長引く可能性」

「12月の決定会合で利上げの是非、適切に判断していく」

「為替の変動、基調的な物価上昇率に影響する可能性があることに留意が必要」

「12月会合、経済・物価や市場動向をさまざまなデータや情報をもとに点検・議論」

「緩和度合いの適切な調整、経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要」

「物価上昇率、展望リポートの見通し期間後半にはおおむね整合的な水準で推移」

・高市首相

「債務指標の着実な改善を続ける」

「今後も金利などの動向に留意しながら財政政策を推進」

「賃金・生産性の持続的伸びで名目成長率が回復」

「投資家とも対話し、企業統治改革を進める」

「昨年水準と遜色のない賃上げ、ベア実現を産業界に要請」

・木原官房長官

「今後の利上げを含め、金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」

「日銀には引き続き政府と連携し、物価目標の実現へ適切な政策運営を期待」《TY》