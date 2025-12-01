関連記事
12月1日の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 12月1日
強気材料
・日経平均株価は上昇（50253.91、+86.81）
・NYダウは上昇（47716.42、+289.30）
・ナスダック総合指数は上昇（23365.69、+151.00）
・SOX指数は上昇（7025.15、+125.69）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（50230、-20）
・為替相場は円高・ドル安（156.00-10）
・米原油先物相場は下落（58.55、-0.10）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・7-9月期設備投資
・7-9月期企業利益
・7-9月期企業売上高
・11月製造業PMI
・植田日本銀行総裁が名古屋市での金融経済懇談会で講演、同記者会見
・ツルハHDがウエルシアHDとの経営統合について会見
・BRANUが東証グロースに新規上場
・11月中国RatingDog製造業PMI
・11月インド製造業PMI確定値
・7-9月期トルコGDP
・11月ユーロ圏製造業PMI
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・ブラジル週次景気動向調査
・11月ブラジル製造業PMI
・11月米国製造業PMI
・11月米国ISM製造業景況指数
・米国がG20の議長国に就任
・欧州連合(EU)外相理事会
・米国サイバーマンデー(感謝祭の翌週の月曜日)《NH》
