12月1日の強弱材料

*08:20JST 12月1日

強気材料

・日経平均株価は上昇（50253.91、+86.81）

・NYダウは上昇（47716.42、+289.30）

・ナスダック総合指数は上昇（23365.69、+151.00）

・SOX指数は上昇（7025.15、+125.69）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（50230、-20）

・為替相場は円高・ドル安（156.00-10）

・米原油先物相場は下落（58.55、-0.10）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・7-9月期設備投資

・7-9月期企業利益

・7-9月期企業売上高

・11月製造業PMI

・植田日本銀行総裁が名古屋市での金融経済懇談会で講演、同記者会見

・ツルハHDがウエルシアHDとの経営統合について会見

・BRANUが東証グロースに新規上場

・11月中国RatingDog製造業PMI

・11月インド製造業PMI確定値

・7-9月期トルコGDP

・11月ユーロ圏製造業PMI

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・ブラジル週次景気動向調査

・11月ブラジル製造業PMI

・11月米国製造業PMI

・11月米国ISM製造業景況指数

・米国がG20の議長国に就任

・欧州連合(EU)外相理事会

・米国サイバーマンデー(感謝祭の翌週の月曜日)《NH》