*15:56JST 11月28日本国債市場：債券先物は135円13銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円07銭 高値135円13銭 安値134円93銭 引け135円13銭

2年 476回 0.970％

5年 180回 1.308％

10年 379回 1.799％

20年 193回 2.821％



28日の債券先物12月限は135円07銭で取引を開始し、135円13銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.49％、10年債は4.00％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.68％、英国債は4.45％、オーストラリア10年債は4.51％、NZ10年債は4.24％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：00 スイス・7-9月期国内総生産（予想：前年比+0.6％、前期：+1.3％）

・17：55 独・11月失業率（予想：6.3％、10月：6.3％）

・21：00 南アフリカ・10月貿易収支（9月：＋218億ランド）

・22：00 独・11月消費者物価指数（予想：前年比＋2.4％、10月：+2.3％）

・22：30 加・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋0.6％、前期：+0.7％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》