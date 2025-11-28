関連記事
11月28日本国債市場：債券先物は135円13銭で取引終了
*15:56JST 11月28日本国債市場：債券先物は135円13銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円07銭 高値135円13銭 安値134円93銭 引け135円13銭
2年 476回 0.970％
5年 180回 1.308％
10年 379回 1.799％
20年 193回 2.821％
28日の債券先物12月限は135円07銭で取引を開始し、135円13銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.49％、10年債は4.00％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.68％、英国債は4.45％、オーストラリア10年債は4.51％、NZ10年債は4.24％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：00 スイス・7-9月期国内総生産（予想：前年比+0.6％、前期：+1.3％）
・17：55 独・11月失業率（予想：6.3％、10月：6.3％）
・21：00 南アフリカ・10月貿易収支（9月：＋218億ランド）
・22：00 独・11月消費者物価指数（予想：前年比＋2.4％、10月：+2.3％）
・22：30 加・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋0.6％、前期：+0.7％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
