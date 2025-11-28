*14:16JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比-2.36（低下率7.93％）の27.40と低下している。なお、今日ここまでの高値は28.55、安値は25.93。

昨日の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しく、今日の東京市場は売り買いが交錯し、日経225先物は昨日の水準をはさんだ動きとなっている。日経225先物は昨日1080円高と大幅に上昇した後だが、今日は下値の堅い展開となっていることから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》