日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約53円分押し下げ

2025年11月28日 12:38

記事提供元：フィスコ

*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約53円分押し下げ
28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり128銘柄、値下がり93銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は小反落。22.34円安の50144.76円（出来高概算8億4435万株）で前場の取引を終えている。

前日27日の米国市場は感謝祭の祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.02％高、独DAXが0.18％高、仏CAC40が0.04％高と小幅高となった。

手掛かり材料に乏しい中、28日の日経平均は51.86円高の50218.96円と4日続伸して取引を開始した。ただ、買いは続かず、日経平均株価は寄付き直後からマイナス圏に転落。下げ幅を広げる動きは限定的だったが、その後もマイナス圏で軟調もみあい展開となった。半導体関連株の一角に売りが優勢となり指数の重荷となったほか、日経平均は昨日までの3日続伸で1500円を超す上げとなったことから目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、任天堂＜7974＞、アサヒ＜2502＞、ファナック＜6954＞、ホンダ＜7267＞、TOPPAN＜7911＞、ベイカレント＜6532＞、電通グループ＜4324＞、富士フイルム＜4901＞、オークマ＜6103＞、コナミG＜9766＞、ミネベア＜6479＞、日製鋼＜5631＞、テルモ＜4543＞、信越化＜4063＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、フジクラ<5803>、ソニーG<6758>、スクリン<7735>、エムスリー<2413>、三井物<8031>、アステラス製薬<4503>、セコム<9735>、リクルートHD<6098>、大塚HD<4578>、村田製<6981>などの銘柄が下落。

業種別では、陸運業、不動産業、電気機器などが下落した一方で、鉄鋼、パルプ・紙、その他製品、海運業などが上昇した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、スクリーンHD<7735>、セコム<9735>、アステラス薬<4503>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約22円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、任天堂＜7974＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、ベイカレント＜6532＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50144.76(-22.34)

値上がり銘柄数 128(寄与度+137.20)
値下がり銘柄数 93(寄与度-159.54)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16950　 110　 22.06
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20455　 45　 12.03
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 13380　 210　 7.02
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4670　 26　 4.35
＜6954＞　ファナック　　　　　　4994　 25　 4.18
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6818　 116　 3.88
＜9766＞　コナミG　　　　　　　24095　 110　 3.68
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1821　 34.5　 3.46
<9433>　KDDI　　　　　　　2705　 7　 2.81
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3358　 25　 2.51
<4568>　第一三共　　　　　　　3833　 25　 2.51
＜6103＞　オークマ　　　　　　　3715　 185　 2.47
<5802>　住友電気工業　　　　　6157　 68　 2.27
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　1568.5　 11　 2.21
＜6479＞　ミネベアミツミ　　　　3100　 64　 2.14
＜4324＞　電通グループ　　　　　3512　 58　 1.94
＜5631＞　日本製鋼所　　　　　　9256　 283　 1.89
<7011>　三菱重工業　　　　　　3934　 52　 1.74
<2914>　JT　　　　　　　　　 5930　 47　 1.57
<6273>　SMC　　　　　　　 54190　 460　 1.54


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 31650　 -530　-53.15
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56800　 -460　-36.90
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8335　 -91　 -9.13
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3114　 -49　 -3.28
<7735>　SCREEN　　　　　12755　 -225　 -3.01
<9735>　セコム　　　　　　　　5321　 -40　 -2.67
<4503>　アステラス製薬　　　　1952　 -14.5　 -2.42
<5803>　フジクラ　　　　　　 18035　 -65　 -2.17
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8777　 -64　 -2.14
<6146>　ディスコ　　　　　　 43440　 -320　 -2.14
<4307>　野村総合研究所　　　　6227　 -60　 -2.01
<2413>　エムスリー　　　　　　2589　 -24.5　 -1.97
<8031>　三井物産　　　　　　　4102　 -29　 -1.94
<6981>　村田製作所　　　　　　3205　 -24　 -1.93
<6702>　富士通　　　　　　　　4173　 -55　 -1.84
<8801>　三井不動産　　　　　　1837　 -18　 -1.80
<6861>　キーエンス　　　　　 52900　 -430　 -1.44
<8830>　住友不動産　　　　　　7531　 -43　 -1.44
<8253>　クレディセゾン　　　　3885　 -42　 -1.40
<6701>　日本電気　　　　　　　5907　 -82　 -1.37《CS》

