関連記事
東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
情報・通信業が下落率トップ。そのほか保険業、空運業、その他製品、繊維業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、医薬品、パルプ・紙、電力・ガス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,253.25 ／ 2.15
2. 鉱業 ／ 922.98 ／ 1.41
3. 医薬品 ／ 3,847.25 ／ 1.28
4. パルプ・紙 ／ 580.12 ／ 1.17
5. 電力・ガス業 ／ 682.99 ／ 1.08
6. 不動産業 ／ 2,547.66 ／ 1.05
7. 陸運業 ／ 2,325.99 ／ 1.02
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,332.61 ／ 0.74
9. ガラス・土石製品 ／ 1,718.96 ／ 0.72
10. 銀行業 ／ 476.77 ／ 0.41
11. 金属製品 ／ 1,559.81 ／ 0.40
12. その他金融業 ／ 1,194.37 ／ 0.39
13. 鉄鋼 ／ 752.07 ／ 0.29
14. 卸売業 ／ 4,735.87 ／ 0.24
15. 精密機器 ／ 12,953.81 ／ 0.24
16. 機械 ／ 4,089.49 ／ 0.13
17. 電気機器 ／ 6,072.08 ／ 0.12
18. 水産・農林業 ／ 719.26 ／ 0.08
19. 証券業 ／ 762.93 ／ 0.07
20. 建設業 ／ 2,607.64 ／ 0.03
21. ゴム製品 ／ 5,591.4 ／ -0.18
22. 小売業 ／ 2,309.34 ／ -0.19
23. 輸送用機器 ／ 4,843.65 ／ -0.20
24. 海運業 ／ 1,713.51 ／ -0.20
25. 石油・石炭製品 ／ 2,287.99 ／ -0.20
26. サービス業 ／ 3,048.35 ／ -0.24
27. 化学工業 ／ 2,482.47 ／ -0.56
28. 食料品 ／ 2,487.5 ／ -0.68
29. 繊維業 ／ 843.42 ／ -0.82
30. その他製品 ／ 7,483.39 ／ -0.89
31. 空運業 ／ 236.11 ／ -1.42
32. 保険業 ／ 2,806.54 ／ -2.47
33. 情報・通信業 ／ 7,386.96 ／ -3.63《CS》
スポンサードリンク