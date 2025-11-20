*18:06JST 20日の中国本土市場概況：上海総合指数は弱含み

20日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比15.69ポイント（0.40％）安の3931.05ポイントと反落した。約1カ月ぶりの安値水準を付けている。

米追加利下げの期待が後退し、中国の金融緩和も先送りされるとの見方が浮上しており、株式相場を圧迫した。米金利上昇に伴う米ドル高を背景に、人民元の先安感が強まったこともマイナス。

業種別では、自動車株が弱含み。東風汽車（600006/SH）が2.8％安、賽力斯集団（601127/SH）が2.5％安、広州汽車集団（601238/SH）が1.9％安。半導体株もさ弱含み。LED・電子部品メーカーの聯創光電科技（600363/SH）が3.0％安、半導体製造装置の瑞芯微（603893/SH）が2.9％安。

一方、不動産株は強含み。新城控股集団（601155/SH）が7.2％高、金地集団（600383/SH）が2.4％高、信達地産（600657/SH）が1.9％高。銀行株も強含み。中国銀行（601988/SH）が4.0％高、中国建設銀行（601939/SH）が3.2％高。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.27ポイント（0.50％）安の253.93ポイント、深センB株指数が1.05ポイント（0.08％）高の1302.96ポイントで終了した。《AK》