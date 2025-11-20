ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に5日ぶり反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約615円分押し上げ

2025年11月20日 17:32

記事提供元：フィスコ

*17:32JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に5日ぶり反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約615円分押し上げ
20日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり38銘柄、変わらず1銘柄となった。

19日の米国株式市場は反発。半導体のエヌビディアの決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。米株式市場の動向を横目に、20日の日経平均は反発して取引を開始した。米エヌビディアの決算を無事通過したことで、押し目買いや自律反発狙いの買いが主導となった。また円相場が1ドル＝157円台まで円安方向に振れたことが輸出関連株を中心にプラス要因となった。幅広い銘柄に買いが波及し、後場に少し上げ幅を縮めつつも、堅調な値動きを維持して大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比1286.24円高の49823.94円となった。東証プライム市場の売買高は24億2250万株、売買代金は6兆7573億円、業種別では非鉄金属、電気機器、証券・商品先物取引業などが値上がり率上位、値下がりしたのは保険業と陸運業のみとなっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は76.9％、対して値下がり銘柄は20.5％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約450円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東京海上＜8766＞となり1銘柄で日経平均を約23円押し下げた。同2位はニトリHD＜9843＞となり、エムスリー＜2413＞、資生堂＜4911＞、メルカリ＜4385＞、三越伊勢丹＜3099＞、OLC＜4661＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49823.94(+1286.24)

値上がり銘柄数 186(寄与度+1342.11)
値下がり銘柄数 38(寄与度-55.87)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20835　 1685　450.58
＜8035＞　東エレク　　　　　　 32500　 1640　164.45
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　19180　 355　 71.20
＜9983＞　ファーストリテ　　　 54620　 750　 60.17
＜6762＞　TDK　　　　　　　2490.5　 97.5　 48.88
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18890　 1050　 35.10
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12535　 895　 29.92
＜6920＞　レーザーテック　　　 27955　 1625　 21.73
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4461　 129　 21.56
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 47270　 3040　 20.32
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2820　 175　 17.55
＜6954＞　ファナック　　　　　　4894　 97　 16.21
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19610　 465　 15.54
<5802>　住友電気工業　　　　　6388　 446　 14.91
<6988>　日東電工　　　　　　　3732　 87　 14.54
<4543>　テルモ　　　　　　　　2389　 52.5　 14.04
<4519>　中外製薬　　　　　　　8278　 117　 11.73
<4503>　アステラス製薬　　　1979.5　 65.5　 10.95
<7735>　SCREEN　　　　　12960　 765　 10.23
<4568>　第一三共　　　　　　　3627　 101　 10.13

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5350　 -461　-23.11
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2585　 -71.5　 -5.97
＜2413＞　エムスリー　　　　　　2465　 -50.5　 -4.05
＜4911＞　資生堂　　　　　　　2185.5　 -120　 -4.01
＜4385＞　メルカリ　　　　　　2490.5　 -71.5　 -2.39
＜3099＞　三越伊勢丹HD　　　　2304.5　 -53　 -1.77
＜4661＞　オリエンタルランド　　2985　 -51　 -1.70
<7731>　ニコン　　　　　　　　1736　 -49.5　 -1.65
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1745　 -15　 -1.50
<2282>　日本ハム　　　　　　　6879　 -79　 -1.32
<5108>　ブリヂストン　　　　　7104　 -33　 -1.10
<2002>　日清粉G　　　 　　 1820.5　 -24.5　 -0.82
<1925>　大和ハウス工業　　　　5198　 -16　 -0.53
<2269>　明治HD　　　　　　　 3159　 -38　 -0.51
<4151>　協和キリン　　　　　　2475　 -14　 -0.47
<9022>　JR東海　　　　　　　 4065　 -25　 -0.42
<3405>　クラレ　　　　　　　1516.5　 -12　 -0.40
<1928>　積水ハウス　　　　　　3300　 -12　 -0.40
<8252>　丸井G　　　　　　　　 3122　 -11　 -0.37
<9602>　東宝　　　　　　　　　8841　 -101　 -0.34《CS》

