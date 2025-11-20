*17:15JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日本の円安牽制を意識

20日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。日本の財政悪化懸念や日銀の利上げ観測後退と米年内追加利下げ見通しの後退で、円売り・ドル買いは継続。ただ、日本の円安牽制も意識され、一段の上値は抑制されそうだ。

前日の取引終盤に公表された米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の内容は一段の緩和に慎重なトーンが目立ち、年内の利下げ観測が後退。それを受けた米金利高・ドル高でユーロ・ドルは1.15ドル台半ばから1.1510ドル台に軟化し、ドル・円は156円台半ばから157円10銭台に浮上。本日アジア市場で米エヌビディアの好決算で日経平均株価は大幅に値を切り上げ、リスク選好の円売りでドル・円は157円半ばに上値を伸ばした。

この後の海外市場は引き続き円の値動きが注目される。NY株式市場の強含みを受けた株高が続けば、投資家のリスク選好姿勢が強まり、円売り先行。加えて、高市政権による拡張的財政政策への警戒感や、日銀の政策修正観測の後退も円の上値を抑える要因となる。一方、今晩発表予定の米雇用統計が横ばい圏にとどまれば、FRBによる追加利下げ観測の後退が意識され、ドル買いを支援する可能性がある。ただ、日本の円安牽制も意識されやすい。

【今日の欧米市場の予定】

・22：00 南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：6.75％、7.00％）

・22：30 米・11月フィラルフィア連銀製造業景気指数（予想：0.0、10月：-12.84％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数11/15（予想：22.6万件）

・22：30 米・9月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋5.4万人、8月：＋2.2万人）

・22：30 米・9月失業率（予想：4.3％、8月：4.3％）

・22：30 米・9月平均時給（予想：前年比＋3.7％、8月：＋3.7％）《CS》