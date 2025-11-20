ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、マテリアルグループなどがランクイン

2025年11月20日 14:56

記事提供元：フィスコ

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、マテリアルグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月20日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2097＞ GX住宅Jリ　　　 28921 　7509.61　 337.38% 0.0066%
＜2510＞ NF国内債　　　　　618760 　42268.057　 271.85% -0.0051%
＜1651＞ iF高配40　　　　167734 　37386.141　 269.39% 0.0155%
＜2846＞ NFダウHE　　　　45542 　10410.532　 250.31% 0.0079%
＜6494＞ NFK－HD　　　　2286500 　32988.02　 228.37% 0.0982%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　22921 　46344.237　 217.46% 0.0204%
＜2088＞ NZAMDowH　　105400 　30467.477　 211.08% 0.0052%
＜2342＞ トランスGG　　　　6486700 　201423.54　 210.46% -0.0088%
＜7501＞ ティムコ　　　　　　66700 　15665.98　 189.04% 0.1049%
＜163A＞ 半導体　　　　　　　13308 　36797.946　 164.34% 0.0402%
＜156A＞ マテリアルG　　　　307600 　44643.82　 163.77% 0.0585%
＜2017＞ iFJPX150　　122797 　30139.719　 163.59% 0.0086%
＜3370＞ フジタコーポ　　　　154900 　12566.66　 156.19% 0.0448%
＜404A＞ GX中国10　　　　213919 　57528.912　 153.26% 0%
＜356A＞ GXSPC100　　67685 　19566.559　 148.31% 0.0294%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　1885200 　270070.5　 147.84% 0.1612%
＜346A＞ SP500半　　　　60226 　52964.917　 143.27% 0.0811%
＜9369＞ キユソー流通　　　　223900 　168471.3　 136.16% 0.0391%
＜8958＞ グロバルRE　　　　6998 　285168.46　 132.61% -0.0371%
＜1572＞ H株ブル　　　　　　20670 　47712.502　 124.16% 0.0135%
<157A> Gモンスター　　　　1478600 　367835.3　 123.89% -0.144%
<6364> AIRMAN　　　　100900 　54021.3　 123.32% 0.0062%
<380A> GXチャイナテク　　600107 　211472.655　 118.73% -0.0008%
<2865> GXNDXカバ　　　1018259 　379941.143　 114.61% 0.0203%
<2561> iS日国債　　　　　57171 　34457.111　 114.61% -0.006%
<1660> MXS高利J　　　　27580 　94841.52　 106.97% 0.0174%
<4310> DI　　　　　　　　70700 　60034.66　 106.03% 0.0156%
<2525> NZAM225　　　1160 　17790.024　 99.75% 0.0231%
<2558> MXS米株　　　　　44608 　582629.361　 97.81% 0.0307%
<1964> 中外炉　　　　　　　83600 　130396.1　 96.85% 0.0243%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

