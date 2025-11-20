関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、マテリアルグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月20日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2097＞ GX住宅Jリ 28921 7509.61 337.38% 0.0066%
＜2510＞ NF国内債 618760 42268.057 271.85% -0.0051%
＜1651＞ iF高配40 167734 37386.141 269.39% 0.0155%
＜2846＞ NFダウHE 45542 10410.532 250.31% 0.0079%
＜6494＞ NFK－HD 2286500 32988.02 228.37% 0.0982%
＜2630＞ MXS米株ヘ 22921 46344.237 217.46% 0.0204%
＜2088＞ NZAMDowH 105400 30467.477 211.08% 0.0052%
＜2342＞ トランスGG 6486700 201423.54 210.46% -0.0088%
＜7501＞ ティムコ 66700 15665.98 189.04% 0.1049%
＜163A＞ 半導体 13308 36797.946 164.34% 0.0402%
＜156A＞ マテリアルG 307600 44643.82 163.77% 0.0585%
＜2017＞ iFJPX150 122797 30139.719 163.59% 0.0086%
＜3370＞ フジタコーポ 154900 12566.66 156.19% 0.0448%
＜404A＞ GX中国10 213919 57528.912 153.26% 0%
＜356A＞ GXSPC100 67685 19566.559 148.31% 0.0294%
＜4579＞ ラクオリア 1885200 270070.5 147.84% 0.1612%
＜346A＞ SP500半 60226 52964.917 143.27% 0.0811%
＜9369＞ キユソー流通 223900 168471.3 136.16% 0.0391%
＜8958＞ グロバルRE 6998 285168.46 132.61% -0.0371%
＜1572＞ H株ブル 20670 47712.502 124.16% 0.0135%
<157A> Gモンスター 1478600 367835.3 123.89% -0.144%
<6364> AIRMAN 100900 54021.3 123.32% 0.0062%
<380A> GXチャイナテク 600107 211472.655 118.73% -0.0008%
<2865> GXNDXカバ 1018259 379941.143 114.61% 0.0203%
<2561> iS日国債 57171 34457.111 114.61% -0.006%
<1660> MXS高利J 27580 94841.52 106.97% 0.0174%
<4310> DI 70700 60034.66 106.03% 0.0156%
<2525> NZAM225 1160 17790.024 99.75% 0.0231%
<2558> MXS米株 44608 582629.361 97.81% 0.0307%
<1964> 中外炉 83600 130396.1 96.85% 0.0243%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
