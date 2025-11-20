11/20の強弱材料

*08:44JST 11/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46138.77、+47.03）

・ナスダック総合指数は上昇（22564.23、+131.38）

・SOX指数は上昇（6670.03、+119.00）

・シカゴ日経225先物は上昇（49280、+640）

・VIX指数は低下（23.66、-1.03）

・為替相場は円安・ドル高（157.00-10）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（48537.70、-165.28）

・米原油先物相場は下落（59.44、-1.30）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・小枝淳子日銀審議委員が新潟金融経済懇談会で講演、同記者会見

・10月首都圏新築分譲マンション

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・10月インドインフラ産業8業種生産高

・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・11月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・9月米国雇用統計

・10月米国中古住宅販売件数

・10月米国景気先行指数

・11月ユーロ圏消費者信頼感指数

・米国クリーブランド連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

・米国シカゴ連銀総裁が討論会に参加

・欧州連合(EU)外相理事会《ST》