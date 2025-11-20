*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドか

本日の東証グロース市場250指数先物は、リバウンドの動きを予想する。前日19日のダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38pt高の22564.23ptで取引を終了した。半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物はリバウンドの動きを予想する。半導体エヌビディア（NADA）の決算は、売上高・純利益ともに過去最高を更新したほか、市場コンセンサスを上回ったことで、時間外取引において約4％上昇した。固有の悪材料がないまま低迷していたグロース市場において、投資家心理の改善が見込まれるほか、日足のRSIやストキャスティクスなどが「売られ過ぎ」を示唆しており、見直し買いが入りそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の675ptで終えている。上値のメドは690t、下値のメドは670ptとする。《SK》