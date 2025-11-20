*08:03JST 米国株式市場は反発、ハイテクが回復（19日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

DEC24

Ｏ 48610（ドル建て）

Ｈ 49890

Ｌ 48335

Ｃ 49325 大証比+685（イブニング比+15）

Vol 7673



DEC24

Ｏ 48650（円建て）

Ｈ 49855

Ｌ 48280

Ｃ 49280 大証比+640（イブニング比-30）

Vol 37067

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.07円換算）で、ソニー＜6758＞、日本郵政<6178

>、アドバンテスト＜6857＞、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG＜8306＞、東京エレク<8035

>、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 196.78 0.82 3091 54

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.26 0.10 2397 57

8035 (TOELY) 東京エレク 100.49 -0.79 31568 708

6758 (SONY.N) ソニー 28.55 -0.12 4484 152

9432 (NTTYY) NTT 24.36 -0.27 153 0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.17 0.01 3639 48

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.54 -0.15 4797 97

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.65 0.30 54425 555

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 60.98 1.15 19156 331

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.22 -0.11 4467 36

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 115.94 -0.88 9105 131

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.02 0.16 4456 82

8031 (MITSY) 三井物産 514.62 1.71 4042 59

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.79 -0.07 7689 89

4568 (DSNKY) 第一三共 22.62 0.47 3553 27

9433 (KDDIY) KDDI 17.04 -0.04 2676 17.5

7974 (NTDOY) 任天堂 20.92 -0.30 13144 114

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.45 -4.09 5254 -557

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.33 0.37 1536 23

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.02 5705 18

6902 (DNZOY) デンソー 12.89 0.05 2025 21

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.33 -0.41 8271 110

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.42 0.21 3050 14

8411 (MFG.N) みずほFG 6.57 0.02 5160 127

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.31 0.00 19335 190

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.09 0.02 4426 16

7741 (HOCPY) HOYA 146.15 -2.80 22956 156

6503 (MIELY) 三菱電機 52.35 -0.10 4111 87

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.66 0.04 3035 11

7751 (CAJPY) キヤノン 28.24 -0.11 4436 54

6273 (SMCAY) SMC 16.79 -0.39 52744 904

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1522 -200

6146 (DSCSY) ディスコ 28.80 -0.50 45236 1006

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.26 0.26 2083 8

8053 (SSUMY) 住友商事 30.21 -0.13 4745 65

6702 (FJTSY) 富士通 25.60 0.40 4021 31

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.92 0.53 17422 312

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.93 -0.06 7203 66

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.54 0.00 1498 50.5

8002 (MARUY) 丸紅 243.40 -2.03 3823 62

6723 (RNECY) ルネサス 5.82 -0.16 1828 12.5

6954 (FANUY) ファナック 15.48 0.06 4863 66

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.37 0.19 3357 64

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.90 0.40 1723 17

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.11 -0.36 5044 81

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.32 -0.05 3242 32

6594 (NJDCY) 日本電産 3.19 -0.03 2004 -27

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.20 1.90 19665 515

4543 (TRUMY) テルモ 15.09 0.13 2370 33.5

8591 (IX.N) オリックス 25.74 0.21 4043 86

（時価総額上位50位、1ドル157.07円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1598 210 15.13

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2372 309.5 15.01

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1139 125.5 12.38

8630 (SMPNY) SOMPOHD 15.15 4759 276 6.16

6758 (SONY.N) ソニー 28.55 4484 152 3.51

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1522 -200 -11.61

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.45 5254 -557 -9.59

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.89 908 -14.9 -1.61

6594 (NJDCY) 日本電産 3.19 2004 -27 -1.33

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.36 421 -1.9 -0.45



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46138.77 前日比：47.03

始値：46138.68 高値：46299.13 安値：45905.19

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22564.23 前日比：131.38

始値：22459.27 高値：22821.24 安値：22385.22

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6642.16 前日比：24.84

始値：6625.84 高値：6689.75 安値：6603.50

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.756％ 米10年国債 4.139％



米国株式市場は反発。ダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポ

イント高の22564.23で取引を終了した。

半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労

働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会

（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参

加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウ

は一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終

盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。セクター別では半導体・同製造装置、

銀行が上昇した一方、エネルギーが下落。

衣料品小売のTJX（TJX）は第3四半期決算で増収増益となったほか、強い年末商戦予

想で通期見通し引き上げが好感され、上昇。エネルギー会社のコンステレーショ

ン・エナジー（CEG）はトランプ政権がペンシルベニア州のスリーマイル島原子力発

電所再稼働のため同社に10億ドルの連邦融資を提供すると発表し、上昇。検索グー

グル運営のアルファベット（GOOG）は同社発表の最新人工知能（AI）モデル「Gemin

i（ジェミニ）」3を巡る高評価で、上昇。

企業向け検索エンジン最適化支援ソフト提供のセムラッシュ（SEMR）はソフトウェ

アメーカーのアドビ（ADBE）が同社を19億ドルで買収することで合意したとの報道

で、上昇。アドビ（ADBE）は売られた。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は

第3四半期決算で、調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが既存店売上が振るわ

ず、通期利益見通しを引下げ、下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高見通し

が予想を上回り、時間外取引で買われている。



