19日の香港市場概況：香港市場は弱含み

19日の香港市場は弱含み。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比99.38ポイント（0.38％）安の25830.65ポイントと続落。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は23.80ポイント（0.26％）安の9151.04ポイントで引けた。

ハンセン指数の構成銘柄では34が上昇、53が下落、変わらずは1で売りが優勢。米ハイテク株安が重しとなったようだ。18日の米国株式市場では、人工知能（AI）産業の過剰投資や関連銘柄の割高感が意識され、悪影響は本日の香港市場にも及んだようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（1810/HK）が4.8％安、電動工具メーカー大手の創科実業（669/HK）は2.83％安、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）は1.4％安。一方、中国石油化工（386/HK）は2.9％高、周大福珠宝集団（1929/HK）は2.7％高、紫金鉱業集団（2899/HK）は2.3％高。《AK》