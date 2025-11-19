*17:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は持ち直し

19日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米金利高を背景にドル買いが先行し、朝方に155円59銭まで値を上げた。午後は夕方開催予定の3者会合で円安牽制が意識され、円買いで一時155円21銭まで下落。ただ、夕方にかけて買戻しが入り、やや持ち直した。

・ユ-ロ・円は179円78銭から180円27銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1572ドルから1.1596ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値48,822.88円、高値49,087.11円、安値48,235.30円、終値48,537.70円(前日比165.28円安)

・17時時点：ドル・円155円40-50銭、ユ-ロ・円180円10-20銭

【経済指標】

・日・9月コア機械受注：前月比+4.2％（予想：+2.3％、8月：-0.9％）

・英・10月消費者物価指数：前年比+3.6％（予想：+3.5％、9月：+3.8％）

・南アフリカ・10月消費者物価指数：前年比+3.6％（予想：+3.7％、9月：+3.4％）

【要人発言】

・ベッセント米財務長官

「クリスマス前に米連邦準備理事会（FRB）議長に関する答えが得られると期待」《TY》