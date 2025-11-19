ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約91円分押し下げ

2025年11月19日 16:26

*16:26JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約91円分押し下げ
19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり112銘柄、値下がり111銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日18日の米国株式市場は続落。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり、終日売りが優勢となり終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は4日ぶり反発して取引を開始した。寄付き直後はさえない値動きとなったが、早々にプラス圏に浮上した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。ただ、買いは続かず後場からはマイナス圏に転落、下げ幅を広げる展開にはならなかったが、結果的に4日続落して取引を終了した。直近は億万長者のピーター・ティール氏がバブル懸念でエヌビディア株を全売却、ビルゲイツ財団もマイクロソフト株を売却するなど不穏な空気も重なっており、投資家心理はポジティブにはなりにくい。日本時間明日早朝に発表される米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送った可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比165.28円安の48537.70円となった。東証プライム市場の売買高は24億6906万株、売買代金は6兆5429億円だった。業種別では、機械、金属製品、水産・農林業などが下落した一方で、石油・石炭製品、小売業、不動産業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は41.5％、対して値下がり銘柄は54.0％となっている。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約62円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、ソニーG＜6758＞、TDK＜6762＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約28円押し上げた。同2位はイオン＜8267＞となり、第一三共＜4568＞、7＆iHD＜3382＞、ホンダ＜7267＞、京セラ＜6971＞、住友不＜8830＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　48537.70(-165.28)

値上がり銘柄数 112(寄与度+147.29)
値下がり銘柄数 111(寄与度-312.57)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 53870　 350　 28.08
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2645　 115.5　 11.58
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3526　 83　 8.32
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2075　 45.5　 4.56
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1513　 21.5　 4.31
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2025.5　 16　 4.28
＜8830＞　住友不動産　　　　　　7046　 128　 4.28
＜9766＞　コナミG　　　　　　　23160　 125　 4.18
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1388　 23.5　 3.93
＜4523＞　エーザイ　　　　　　　4694　 115　 3.84
＜4503＞　アステラス製薬　　　　1914　 20　 3.34
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2656.5　 36　 3.01
＜8252＞　丸井G　　　　　　　　 3133　 80　 2.67
<6981>　村田製作所　　　　　　3024　 33　 2.65
<1802>　大林組　　　　　　　2903.5　 73　 2.44
<8801>　三井不動産　　　　　　1706　 24　 2.41
<6701>　日本電気　　　　　　　5759　 143　 2.39
<7269>　スズキ　　　　　　　　2272　 16.5　 2.21
<7453>　良品計画　　　　　　2971.5　 33　 2.21
<4502>　武田薬品工業　　　　　4410　 64　 2.14

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 30860　 -620　-62.17
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19150　 -110　-29.41
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11640　 -500　-16.71
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8161　 -139　-13.94
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4332　 -77　-12.87
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2393　 -21.5　-10.78
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 44230　 -1570　-10.50
<6954>　ファナック　　　　　　4797　 -59　 -9.86
<6098>　リクルートHD　　　　 7600　 -95　 -9.53
<4063>　信越化　　　　　　　　4431　 -49　 -8.19
<6920>　レーザーテック　　　 26330　 -590　 -7.89
<6988>　日東電工　　　　　　　3645　 -35　 -5.85
<2802>　味の素　　　　　　　　3565　 -85　 -5.68
<7974>　任天堂　　　　　　　 13030　 -170　 -5.68
<3659>　ネクソン　　　　　　　3592　 -71　 -4.75
<7741>　HOYA　　　　　　 22800　 -270　 -4.51
<7735>　SCREEN　　　　　12195　 -335　 -4.48
<7733>　オリンパス　　　　　　1991　 -33.5　 -4.48
<6273>　SMC　　　　　　　 51840　 -1190　 -3.98
<6305>　日立建機　　　　　　　4341　 -116　 -3.88《CS》

