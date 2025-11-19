関連記事
東証業種別ランキング：機械が下落率トップ
機械が下落率トップ。そのほか金属製品、水産・農林業、その他製品、電気機器なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか小売業、不動産業、建設業、医薬品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,275.76 ／ 1.32
2. 小売業 ／ 2,236.07 ／ 1.31
3. 不動産業 ／ 2,435.84 ／ 1.14
4. 建設業 ／ 2,520.95 ／ 0.98
5. 医薬品 ／ 3,705.07 ／ 0.63
6. 陸運業 ／ 2,251.98 ／ 0.60
7. 電力・ガス業 ／ 671.96 ／ 0.49
8. ゴム製品 ／ 5,524.55 ／ 0.39
9. 空運業 ／ 235.01 ／ 0.32
10. 鉄鋼 ／ 734.43 ／ 0.27
11. 輸送用機器 ／ 4,757.22 ／ 0.22
12. 海運業 ／ 1,696.72 ／ 0.21
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,200.62 ／ 0.20
14. 非鉄金属 ／ 3,283.74 ／ 0.16
15. 銀行業 ／ 464.22 ／ 0.15
16. 情報・通信業 ／ 7,695.32 ／ 0.07
17. その他金融業 ／ 1,155.02 ／ -0.05
18. パルプ・紙 ／ 560.23 ／ -0.05
19. 食料品 ／ 2,474.56 ／ -0.08
20. 保険業 ／ 2,845.49 ／ -0.09
21. 鉱業 ／ 884.91 ／ -0.11
22. 繊維業 ／ 826.39 ／ -0.13
23. サービス業 ／ 2,994.78 ／ -0.16
24. 卸売業 ／ 4,665.15 ／ -0.28
25. 化学工業 ／ 2,448.62 ／ -0.50
26. 精密機器 ／ 12,615.51 ／ -0.68
27. ガラス・土石製品 ／ 1,677.39 ／ -0.82
28. 証券業 ／ 739.12 ／ -0.83
29. 電気機器 ／ 5,990.61 ／ -0.84
30. その他製品 ／ 7,360.94 ／ -1.00
31. 水産・農林業 ／ 698.27 ／ -1.02
32. 金属製品 ／ 1,525.42 ／ -1.08
33. 機械 ／ 4,059.03 ／ -1.56《CS》
