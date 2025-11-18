関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に4日続落、積極的な買いは見送り
東証グロース市場指数 887.85 -22.18／出来高 3億2081万株／売買代金 1452億円東証グロース市場250指数 679.97 -18.56／出来高 2億2134万株／売買代金 1239億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日続落。値下がり銘柄数は475、値上がり銘柄数は102、変わらずは30。
前日17日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続落。利下げ期待の後退に加え、根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.42％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、東証グロース市場指数は下値支持線として意識されていた75日移動平均線を昨日割り込んだことから、相場は調整局面にあるとの見方があった。さらに、高市首相と植田日銀総裁が今日の午後に会談する予定で、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、東証グロース市場指数は昨日までの3日続落で3.7％下落しており、前場は900pt近辺で押し目買いの動きも見られたが、積極的な買いは限定的で、今日の新興市場は終日、売り優勢の展開となった。
個別では、10月の既存店売上高が6.5％減と9月の2.4％減から減少率が拡大したダイワサイクル＜5888＞、引き続き26年3月期業績予想の下方修正が嫌気されたPXB＜6190＞、上期営業利益が41.7％減で前日ストップ安で本日も売りが継続したAiロボティクス＜247A＞、第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍となり前日ストップ高で本日は反動安となったブシロード＜7803＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、GVATECH＜298A＞、フルッタ＜2586＞などが顔を出した。
一方、イスラエル最先端ロボティクス企業「Robotican」製品の日本国内取り扱いを開始すると発表したビーマップ＜4316＞、引き続き株主優待制度導入が好感されたアジアクエスト＜4261＞、バッファローの牧寛之社長による大量保有が判明したクラウドW＜3900＞、引き続き25年12月期業績予想の上方修正が手掛かりとなった博展＜2173＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGENDA＜9166＞が上昇。値上がり率上位には、グリーンモンスター＜157A＞、免疫生物＜4570＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4261|アジアクエスト | 4200| 700| 20.00|
2| 157A|Ｇモンスター | 912| 150| 19.69|
3| 4316|ビーマップ | 955| 150| 18.63|
4| 4570|免疫生物研究所 | 1001| 150| 17.63|
5| 3900|クラウドＷ | 921| 122| 15.27|
6| 2173|博展 | 844| 102| 13.75|
7| 6085|アキテクツＳＪ | 332| 39| 13.31|
8| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 1022| 87| 9.30|
9| 3961|シルバーエッグ | 764| 58| 8.22|
10| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 174| 11| 6.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 504| -100| -16.56|
2| 2586|フルッタ | 120| -17| -12.41|
3| 5138|Ｒｅｂａｓｅ | 655| -80| -10.88|
4| 436A|サイバーＳＯＬ | 1258| -150| -10.65|
5| 7063|バードマン | 131| -15| -10.27|
6| 5888|ダイワサイクル | 3245| -365| -10.11|
7| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 1582| -168| -9.60|
8| 431A|ユーソナー | 3075| -325| -9.56|
9| 7803|ブシロード | 334| -34| -9.24|
10| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2564| -259| -9.17|《SK》
