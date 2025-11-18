*15:46JST 11月18日本国債市場：債券先物は135円71銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円75銭 高値135円76銭 安値135円52銭 引け135円71銭

2年 476回 0.921％

5年 180回 1.236％

10年 379回 1.729％

20年 193回 2.770％



18日の債券先物12月限は135円75銭で取引を開始し、135円71銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.57％、10年債は4.10％、30年債は4.72％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.71％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.14％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・24：00 米・11月NAHB住宅市場指数（10月：37）

・06：00 米・9月対米証券投資状況（予想：7.6、10月：10.7）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》