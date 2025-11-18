関連記事
11月18日本国債市場：債券先物は135円71銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:46JST 11月18日本国債市場：債券先物は135円71銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円75銭 高値135円76銭 安値135円52銭 引け135円71銭
2年 476回 0.921％
5年 180回 1.236％
10年 379回 1.729％
20年 193回 2.770％
18日の債券先物12月限は135円75銭で取引を開始し、135円71銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.57％、10年債は4.10％、30年債は4.72％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.71％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.14％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・24：00 米・11月NAHB住宅市場指数（10月：37）
・06：00 米・9月対米証券投資状況（予想：7.6、10月：10.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク